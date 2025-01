Czytaj więcej Polityka Giganci technologiczni na łasce Donalda Trumpa Kolejna kadencja Donalda Trumpa w Białym Domu to wielka niewiadoma dla amerykańskich gigantów technologicznych.

Ale Zuckerberg postępuje na wskroś racjonalnie. Porządki na Facebooku, po wygranej Trumpa w 2016 roku, odebrane zostały jako działanie wymierzone przeciw prawicy. Dziś założyciel FB wie, że będzie miał do czynienia z Trumpizmem w wersji 2.0. Trump od dawna zapowiada, że dobierze się do platform społecznościowych i mediów, które oskarża o cenzurę. Zuckerberg woli więc przejść na stronę nowej władzy, wiedząc, że już pierwsza kadencja przypominała rollercoaster, ale druga to już w ogóle będzie jazdą bez trzymanki. Zamiast walczyć z Trumpem, lepiej się do niego przyłączyć. Już w grudniu ogłoszono, że Zuckerberg przekazał milion dolarów na fundusz organizacji inauguracji nowego prezydenta. Trumpa zaś wcześniej poparło sporo inwestorów z Doliny Krzemowej.

Ciekawe, czy i w Polsce, gdy tylko biznes zorientuje się, że jest możliwy powrót PiS do władzy, postanowi się do niego przyłączyć?