Tu jesteśmy. A dokąd idziemy, Jarosławie Kaczyński i Donaldzie Tusku?

A nadszedł 2025 rok i dziś się zastanawiamy, co zrobi minister finansów w związku z czynnością, przy której kiedyś w ogóle nie musieliśmy pamiętać o jego roli. Powody, które doprowadziły do tego, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, są bardzo poważne i w żadnym razie nie można ich umniejszać. Niemniej… właśnie nadchodzi 35. rok polskiej transformacji od komunizmu do demokracji, a my obstawiamy zakłady: wyśle przelew czy nie wyśle?

Co grozi ministrowi Andrzejowi Domańskiemu, jeśli nie wyśle przelewu do PiS

Czy tak musi być? Czy naprawdę nie stać nas na więcej? Na lepiej? Normalniej? Pytanie dotyczące możliwego zachowania ministra finansów Andrzeja Domańskiego najczęściej brzmi: co będzie, jeśli odmówi wykonania przelewu. I tak sformułowane pytanie się broni, choć odpowiedź wydaje się narzucać: nic nie będzie. Teoretycznie grozi mu odpowiedzialność cywilna, karna, a także polityczna. Realnie? Będzie miała miejsce kolejna sytuacja, w której się podzielimy i o jej praworządności lub niepraworządności będą decydowały głosowania. A ponieważ koalicja rządowa ma większość, to w każdym ewentualnym głosowaniu, także jeśli opozycja spróbuje postawić ministra finansów przed Trybunałem Stanu, go wybroni.

Premier Donald Tusk kolejny raz wpisem na X narzuca podwładnym swoją interpretację danego zjawiska. „Pieniędzy nie ma i nie będzie. Na moje oko tyle wynika z uchwały PKW” – napisał na portalu Elona Muska. Do sprawy wrócił na początku obrad rządu 31 grudnia. Skierował ciepłe słowa do ministra Domańskiego. Ale równie dobrze mogły one znaczyć: lepiej, żebyśmy się nie zawiedli, kolego...

I tu nie ma możliwości sprzeciwu. Premier wywiera presję na podwładnego, dużo wskazuje na to, że oczekuje, by minister finansów wyszedł ze swojej określonej ustawą roli i zrobił coś ponad: czyli zinterpretował prawomocność orzeczenia PKW. Wydaje się, że jest to oczekiwanie na decyzję ministra niepopartą umocowaniem prawnym. Trzeba ostro główkować, jak wybrnąć z prawnego galimatiasu, w którym jesteśmy, ale na pewno minister finansów nie ma w zakresie swoich kompetencji rozstrzygania o praworządności orzeczeń PKW. Nie on.

Po wypowiedziach Donalda Tuska czynność, którą ma do wykonania Andrzej Domański, jest obciążona już nie tylko całym bagażem prawnych kontrowersji, w które obrosła, ale także domniemanym oczekiwaniem wyrażonym publicznie przez jego zwierzchnika, czyli premiera.