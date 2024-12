Elon Musk obcina programy Pentagonu: Czy Polska powinna się już martwić?

Elon Musk może i jest wizjonerem oraz sprawnym biznesmenem, nie wydaje się być jednak jakimś specjalnym ekspertem od obronności. A czym kończy się ingerowanie w wojsko, kontrakty zbrojeniowe i sprawy bezpieczeństwa przez niespecjalnie kompetentne w tym obszarze osoby, my, Polacy, powinniśmy doskonale zdawać sobie sprawę. Wystarczy przypomnieć, czym dla Polski i polskich sił zbrojnych skończyły się rządy, które w resorcie obrony sprawował Antoni Macierewicz. Pozostaje zatem tylko mieć nadzieję, że działalność departamentu Muska nie przyniesie amerykańskim siłom zbrojnym równie opłakanych efektów.

To jednak nie jedyny powód, dla którego zainteresowanie Elona Muska kierunkami zbrojeniowych inwestycji USA i amerykańskim budżetem obronnym powinno nas niepokoić. Z Muskiem kłopot polega też na tym, że poza bezczelnym załatwianiem „przywilejów" dla własnych biznesów słynie on z bliskich, przyjacielskich wręcz relacji z takimi czarnymi charakterami światowej polityki jak Władimir Putin – oczywiście, jeśli wierzyć amerykańskiej prasie biznesowej. Prawda czy nie, nie buduje to jego wiarygodności jako osoby szczególnie troszczącej się o amerykańskie interesy i bezpieczeństwo. Od tych ważniejszy okazuje się bowiem biznes, jaki można zrobić nawet na wątpliwych moralnie kontaktach.

Koniec programu budowy F-35? Po co nam myśliwce zamiast dronów?

I to właśnie dlatego z polskiego punktu widzenia ostatnie wypowiedzi Elona Muska wydają się brzmieć szczególnie niepokojąco. Jeśli wszechwiedzący miliarder zrobi dla amerykańskiej obronności choć połowę tego, co w Polsce udało się osiągnąć Antoniemu Macierewiczowi, to już wkrótce może się okazać, że amerykańska armia będzie zdolna porozumiewać się wyłącznie za pośrednictwem Starlinka, walczyć tylko na autonomicznych teslach, do tego wyłącznie z Marsjanami, a i to tylko wtedy, gdy Elon Musk łaskawie zgodzi się ją przetransportować na Czerwoną Planetę swoimi starshipami. Gorzej jeśli trzeba będzie stawić czoła Chinom.

Czytaj więcej Wojsko Marek Kozubal: Wojna o Husarza, czyli duma i hejt Niemal do rangi narodowego dziedzictwa wyrosła nazwa nowego polskiego samolotu bojowego F-35. Takie wrażenie można odnieść po karczemnej awanturze, która wybuchła w bańce platformy X (dawniej Twitter) wśród miłośników militariów.

Osobiście, choć doceniam wizjonerskie pomysły i dokonania Elona Muska, to jednak bliższy byłbym wizji takich sił zbrojnych, jakie w komentarzu do słów amerykańskiego biznesmena celebryty opisał polski wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Podkreślił on, że obecnie kluczowy jest mechanizm tzw. naczyń połączonych: „Apache, przed nim leci dron, nad nimi jest F-35, a na dole jedzie abrams, a do tego jeszcze bardzo ważna sfera, czyli morze”. Zwrócił przy tym uwagę, że Ukraina, która w trakcie wojny z Rosją szeroko wykorzystuje drony, mimo wszystko intensywnie stara się też o myśliwce.