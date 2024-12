Dlaczego wychowanie zdrowotne ma być obowiązkowe, a etyka nie?

Inaczej niż wiedza z zakresu fizyki czy chemii, edukacja zdrowotna dotyka m.in. zagadnień wywołujących społeczne emocje – i tworząc jego program, należałoby w miarę możliwości dążyć do wypracowania racjonalnego kompromisu. Minister Nowacka ogłasza co prawda wymagane prawem konsultacje, ale zapowiada, że będzie to przedmiot obowiązkowy bez względu na to, co jedna czy druga organizacja będą uważać, a w ogóle to poglądy oponentów jej po prostu nie obchodzą.

Wychowanie zdrowotne, powiązane z wychowaniem fizycznym, ma więc być obowiązkowe. I chyba słusznie. Zaskakuje w tej sytuacji twarde stwierdzenie, że nie ma i nie będzie zgody ministerstwa na obowiązkową etykę. Czyli zdrowie fizyczne – tak, zdrowie moralne – nie? Chyba nie o to chodzi. Na wszelki wypadek podkreślę, że takie pojęcia, jak „moralność” czy „etyka”, nie są zarezerwowane dla systemów religijnych. Pojawiają się nawet w obowiązujących w Polsce aktach prawnych.

Czym się różni nauczanie religii od nauczania o religii?

W dyskusjach publicznych pojawia się propozycja, by rozdzielić nauczanie religii od nauczania o religii. To drugie powinno być obowiązkowe, to pierwsze – dobrowolne i przeniesione do kościoła lub salki katechetycznej. Co miałoby to oznaczać?

W obszarze etyki dobrym punktem wyjścia mogłoby być słynne słowa Władysława Bartoszewskiego: „Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieuczciwym, ale nie warto”

Zacznijmy od tej części obowiązkowej. Skoro „przyroda” ma łączyć wiedzę z różnych dyscyplin przyrodniczych, warto zadbać o to, by uczniowie mogli się dowiedzieć, że wiedza to nie tylko to, co można badać „szkiełkiem i okiem”, ale także to, co transcendentalne. Doktor Katarzyna Kasia, którą trudno byłoby zaliczyć do grona katolickich fundamentalistów, mówiła niedawno w jednym z wywiadów: „W pulsującym rytmie rzeczywistości filozofia daje umiejętność skoncentrowania się, wyłapania tego, co ważne. Nie powinnam za często używać słowa »transcendentalne«, ale takie jest to doświadczenie”.

W przedmiocie – nazwijmy go więc roboczo „transcendentalnym” – powinno znaleźć się miejsce dla podstaw filozofii i etyki, a także wiedzy o religii. Na pewno wiedzy o głównych systemach religijnych, ale przede wszystkim o tym, co trafnie nazwano w tytule niedawnych Dialogów Świętojańskich w Europejskim Centrum Solidarności: o miejscu Boga w otwartym społeczeństwie. O religii, która – by odwołać się do prof. Rezy Aslana – jest językiem, z którego korzystamy, by wyrazić wiarę stanowiącą doświadczenie trwale obecne w życiu miliardów ludzi.