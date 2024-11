Polscy antyszczepionkowcy rosną w siłę

Ta nominacja to woda na młyn ruchów antyszczepionkowych – w tym także polskich. Na ich profilach w mediach społecznościowych da się zauważyć wybuch entuzjazmu i niemalże przekonanie, że amerykańska nominacja będzie miała bezpośredni wpływ np. na polski kalendarz szczepień i obowiązek ich wykonywania. A z jedzenia, wody i gleby jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki znikną szkodliwe chemikalia.

Nominacja jest także wykorzystywana jako argument, by wspierać finansowymi datkami ruchy antyszczepionkowe. A rosną one w siłę, co widać m.in. po zwiększającej się liczbie nieszczepionych dzieci. Jak podaje Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, w 2023 r. odnotowano aż 87,3 tys. uchyleń od zaszczepienia dzieci. Dla porównania w 2019 r. było to 48,6 tys.

Słabnąca wyszczepialność prowadzi do powrotu groźnych chorób zakaźnych. Problemem jest zwłaszcza krztusiec, na który w tym roku (od stycznia do końca października) zachorowały już 23 783 osoby. Z kolei odrę stwierdzono u 268 pacjentów, podczas gdy przed rokiem u 27 osób.

Dlatego też jednym z zadań nowego przedmiotu w szkole – edukacji zdrowotnej – będzie zwrócenie uwagi na zagrożenia płynące ze strony ruchów antyszczepionkowych i jak rozpoznać dezinformację rozpowszechnianą właśnie przez nie.