Uderzenie w DNA profesjonalnych mediów

Tak oto profesjonalne radio, przy tym publiczne, uderzyło w samą istotę mediów. Nasze DNA to zobowiązanie do opowiadania o RZECZYWISTOŚCI. I to opowiadania jak najbardziej wiernego - za pomocą słów, obrazów i dźwięków. Sytuacja, w której profesjonalna rozgłośnia imituje rzeczywistość, i całkowicie świadomie wprowadza do publicznego obiegu deepfake, czyniąc z tego powód do dumy, jest dla niej absolutnie dyskwalifikująca. I nie pomogą tu późniejsze tłumaczenia, że to tylko eksperyment.

To już nie jest radio, to już nie są prawdzie media. To nawet nie jest tak krytykowany infotainment. To czysta fikcja.

Czym jeszcze poczęstuje nas OFF Radio Kraków? Wywiadem z nieżyjącym Johnem Lennonem? Z marszałkiem Piłsudskim komentującym wyniki najbliższych wyborów w USA? A może z Bolesławem Chrobrym, skoro w przyszłym roku obchodzić będziemy tysiąclecie jego koronacji? Śmiało, sky is the limit.

Ale to już nie jest radio, to już nie są prawdzie media. To nawet nie jest tak krytykowany infotainment. To czysta fikcja. OFF Radio Kraków wpuściło do studia i newsroomu talibów, którzy zdewastowali to, co najcenniejsze w mediach – wiarygodność. I żadne tłumaczenie tego nie zmieni.