Marek Kutarba: Czy Polska mogłaby odebrać Rosji Królewiec?

Polska nie ma powodów do atakowania Rosji. Ma za to sporo przesłanek, by bać się sytuacji odwrotnej – bezpośredniej agresji Rosji na Polskę lub jej sojuszników. Musi zatem być gotowa do skutecznej obrony. I to nie tylko z wykorzystaniem własnego terytorium. I tyle. O żadnych marszach na Królewiec z własnej i nieprzymuszonej woli po polskiej i natowskiej stronie nie ma mowy. Tego typu gdybania można w zasadzie włożyć między bajki.

Trzeba sobie jednak równocześnie zdawać sprawę, że w swoich propagandowych bajaniach Rosjanie mają w pewnym sensie rację. Gdyby Polska, a wraz z nią NATO stanęły przed koniecznością udzielenia realnej pomocy napadniętym przez Rosję krajom bałtyckim lub też były zmuszone do odbicia ich z rąk wschodniego agresora, zajęcie obwodu królewieckiego byłoby oczywiste. Podobnie w przypadku, gdyby ofiarą rosyjsko-białoruskiej agresji stała się bezpośrednio Polska.

To nie przypadek, że w polskich planach jednym z najbardziej upancernionych związków taktycznych ma być 16. Dywizja Zmechanizowana. Ta, która rozlokowana jest na odcinku królewieckim (ros. obwód kaliningradzki). I że właśnie na styku obwodu królewieckiego i granicy litewskiej tworzona jest nowa dywizja – 1. Dywizja Piechoty Legionów.

Obrona to nie tylko trwanie w okopach na linii granicy, jak wyobrażają to sobie co poniektórzy politycy i przestraszeni rosyjskim atomowym straszakiem publicyści. To także skuteczne kontrataki na terytorium wroga. Choćby po to, by rejon aktywnych walk odsunąć od własnego terytorium. Czym kończy się uporczywa obrona na własnym terytorium, pokazała nam wojna w Ukrainie.

Dlatego wydaje się logiczne, że w przypadku wojny Rosja – NATO, o pozostawieniu obwodu królewieckiego w rosyjskich rękach nie mogłoby być mowy. Wyeliminowanie płynącego z tego kierunku zagrożenia byłoby konieczne i do obrony Polski, i do obrony północnej oraz wschodniej flanki NATO. I tej prawdzie nie ma po co zaprzeczać.