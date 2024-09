To nie tylko interes Ukrainy, lecz w nie mniejszym stopniu interes Polski i całej Unii. Tylko wiarygodna perspektywa integracji z UE może sprawić, że Ukraina będzie krajem demokratycznym, stabilnym i przewidywalnym. Jeśli oferta akcesji miałaby się okazać mirażem pisanym palcem na wodzie, odwrót Ukrainy od orientacji na Europę mógłby mieć fatalne, zwłaszcza dla Polski, skutki. Czasami mówi się o modelu izraelskim dla Ukrainy: uzbrojonego przez Zachód po zęby sojusznika podzielającego zachodnie wartości i cele strategiczne. Ale przy ewentualnym załamaniu się wiary Ukraińców w realność perspektywy europejskiej bardziej prawdopodobny mógłby stać się scenariusz turecki: rządzonej autorytarnie (lub pogrążonej w chaosie) i niechętnej Unii wojskowej potęgi u jej bram.

Jak Grecja i Bułgaria szachowały Macedonię

Ryzyko, że proces rozszerzenia Unii może skończyć się fiaskiem lub wzajemną frustracją, nie jest wcale teoretyczne. Potwierdza to doświadczenie krajów bałkańskich, które od ponad 20 lat kandydują do Unii Europejskiej, a ich negocjacje wloką się niemiłosiernie, zaś w niektórych przypadkach (Macedonia Północna i Albania) nawet jeszcze na dobre się nie zaczęły. Ważnym powodem jest brak determinacji tamtejszych elit do reform. Ale równie istotnym jest postawa samej Unii Europejskiej i jej państw członkowskich. Grecja przez wiele lat blokowała drogę Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii do UE, bo z powodów historycznych kwestionowała nazwę Macedonia jako określenie tego państwa. By przełamać impas Skopje zgodziło się w 2018 r. na zmianę nazwy na Macedonia Północna. W 2019 r. decyzję o rozpoczęciu negocjacji – mimo spełnienia zdefiniowanych przez UE warunków przez ten kraj – zablokowała Francja, uznając, że UE nie jest gotowa na rozszerzenie. Zaraz potem swoje pretensje zgłosiła Bułgaria, twierdząc, że język macedoński to w istocie bułgarski, a także żądała zmiany konstytucji Macedonii Północnej i uwzględnienia w niej praw mniejszości bułgarskiej. Dopiero po zawarciu porozumienia w tej sprawie Sofia zniosła swoje weto wobec decyzji UE o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych. Ale zmiana rządu w Skopje spowodowała, że reforma konstytucji utknęła w miejscu – a wraz z nią proces rozszerzenia UE. W Macedonii Północnej i większości innych krajów bałkańskich mało kto już wierzy, że UE na serio traktuje swoją ofertę integracyjną, a poparcie dla akcesji dramatycznie spadło.

To, że kraje członkowskie Unii stosują bilateralne problemy natury historycznej, politycznej czy kulturowej z państwami kandydującymi do UE jako element szantażu, jest przekleństwem polityki rozszerzania. Podważa to wiarygodność Unii i sprawia, że nie jest ona w stanie skutecznie oddziaływać na transformację krajów w jej sąsiedztwie w kierunku zgodnym z interesami UE. Jaki bowiem sens ma mozolny i kosztowny proces dostosowywania prawa, instytucji i gospodarki do wyśrubowanych wymogów Unii, jeśli w każdej chwili jakieś państwo członkowskie może zablokować postęp na drodze do Unii z powodów niemających nic wspólnego z kryteriami akcesji? Jest to możliwe, bo otwarcie i zamknięcie każdego etapu negocjacji akcesyjnych wymaga jednomyślności wszystkich krajów UE. Szkoda, że Polska nie poparła niemiecko-słoweńskiej inicjatywy, by znieść możliwość weta w tym jednym obszarze.

Czy kwestie historyczne, takie jak sprawa Wołynia, powinny mieć znaczenie przy negocjacjach akcesyjnych do UE?

Trzeba powiedzieć bardzo jasno: nie ma i nie powinno być żadnych „standardów kulturowo-politycznych”, jakie spełnić mają kraje kandydujące do UE, poza tymi, które wynikają z zasad i metodologii polityki rozszerzenia zdefiniowanych przez Unię. A te dotyczą niezależności sądów, trójpodziału władz czy wolności wyborów. Nie ma w nich mowy o sporach językowych, różnicach w interpretacji przeszłości czy konfliktach o pomniki lub cmentarze.