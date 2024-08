Droga św. Jakuba: Na czym polega wyjątkowość tej pielgrzymki?

Wydatnie odmienny charakter ma istniejąca od tysiąca lat Droga św. Jakuba zmierzająca do miejsca pochówku św. Jakuba Większego, apostoła, patrona wędrowców. Czyli do Santiago de Compostela. To, poza grobem Chrystusa w Jerozolimie i św. Piotra w Rzymie, najważniejszy chrześcijański szlak pielgrzymkowy. Nieraz mówi się, że ze względu na swoją niewytłumaczalną „magię”, która niemal nie pozwala skrystalizować w prostych słowach wartości tego doświadczenia, to droga odrodzenia. Słynie z tego, że pomimo ewidentnego podłoża chrześcijańskiego związanego z grobem św. Jakuba, tak naprawdę jest to droga bardziej duchowa niż religijna, gdzie duże znaczenie odgrywa medytacja.

Jej wyjątkowość wynika z nastawienia na osobisty wymiar wędrówki, zwykle samotny, nieraz w małym gronie, w ciszy i skupieniu. Nie ma tutaj mrowiska wiernych, księdza przewodnika czy zorganizowanego transportu bagaży. To pielgrzym rozstrzyga, czy chce integrować się̨ z innymi, czy woli zaszyć się̨ w swojej prywatności. Po wyborze jednej z licznych tras ma on możliwość wędrówki we własnym tempie, co pozwala na wyciszenie i własne wewnętrzne przeżywanie drogi. Ma czas na poznanie samego siebie i dotknięcie sfery, która po wielokroć wymyka się rozumowi.

Droga św. Jakuba jest przeznaczona dla wszystkich osób bez względu na wyznanie i poglądy, którzy chcą̨ w drodze doświadczyć́ ciszy i przemiany duchowej. Ryszard, wykładowca akademicki z Poznania, przyznaje, że na Camino nie do końca znalazł odpowiedź, ale wrócił do domu z poczuciem odbycia wyjątkowej, trudnej do opisania podróży.

Pielgrzymka do Santiago de Compostela czy najdłuższy szlak pielgrzymkowy w Polsce, z Helu na Jasną Górę

Johann Wolfgang von Goethe wyraził w XVIII wieku głęboką prawdę o naszym kontynencie w jednym zdaniu: „Europa zrodziła się, pielgrzymując do Santiago de Compostela”. Nie dziwi więc fakt, że ten temat podjęła Rada Europy. Od 38 lat, kiedy uznała ona Drogę św. Jakuba za niewymownie ważne szlaki kulturowe naszego kontynentu, zachęca władze regionów do ich odtwarzania, przeżywają one renesans.