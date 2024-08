W swej dramatycznej ewolucji poglądów J.D. Vance nie jest odosobniony. Boris Johnson, dziś wystawiający Trumpowi laurki, twierdząc, jak bardzo na jego rządach skorzystałaby Ukraina, jeszcze jako burmistrz Londynu powiedział, że Trump wykazał się „zdumiewającą ignorancją, która czyni go, szczerze mówiąc, niezdolnym do sprawowania urzędu prezydenta Stanów Zjednoczonych”.

Czy Donald Trump jest faszystą

W 2017 r. Robert O. Paxton, jeden z najwybitniejszych badaczy europejskiego faszyzmu XX w., nazwał Trumpa „autorytarną osobowością pozbawioną jakiegokolwiek przywiązania do rządów prawa, tradycji politycznej, a nawet ideologii”. I przyznał, że wiele elementów stylu retoryki i programu politycznego Trumpa ma powinowactwo z faszyzmem. „Czy mamy zatem do czynienia z faszystą?” – spytał sam siebie i odpowiedział przecząco. Ale tenże Paxton, kilka dni po wydarzeniach 6 stycznia 2021 r. powiedział „Newsweekowi”: „Wahałem się nazwać Donalda Trumpa faszystą. Aż do teraz”. „Podżeganie Trumpa do inwazji na Kapitol – napisał Paxton – przekracza czerwoną linię. Etykieta ta wydaje się teraz nie tylko akceptowalna, ale wręcz konieczna”. Filozof z Princeton Jan-Werner Müller woli nazywać trumpizm „skrajnie prawicowym populizmem” – ale przyznaje, że „głupotą byłoby rozpoczęcie refleksji nad faszyzmem dopiero wtedy, gdy jest on w pełni rozwinięty”.

Papież skomentował wypowiedź Trumpa słowami: „Każdy, kimkolwiek jest, kto chce budować tylko mury, a nie mosty, nie jest chrześcijaninem”

Porównań z Hitlerem dokonało wielu prominentnych polityków komentujących retorykę Trumpa. Enrique Peña Nieto, prezydent Meksyku w latach 2012–2018, piekielnie odległy od liberalnych elit, porównał słowa Trumpa skierowane przeciwko meksykańskim i muzułmańskim imigrantom do retoryki Hitlera i Mussoliniego. Papież skomentował wypowiedź Trumpa słowami: „Każdy, kimkolwiek jest, kto chce budować tylko mury, a nie mosty, nie jest chrześcijaninem”. Na podobne do meksykańskiego prezydenta analogie wskazał kilka tygodni temu w wywiadzie dla niemieckiej telewizji publicznej ZDF były prezydent Niemiec Joachim Gauck.

Ralf Dahnendorf, niemiecko-brytyjski socjolog, filozof i politolog, członek brytyjskiej Izby Lordów, były komisarz Unii Europejskiej z ramienia Niemiec, były rektor London School of Economics i oksfordzkiego St. Antony's College przypominał, że dla faszystów celem polityki jest narodowa wielkość, podczas gdy dla demokratów – indywidualne szczęście. Pisał, że wyobrażenie o wielkości narodu może się stać źródłem upojenia, które pochłania i rozpuszcza wszelkie frustracje. Przypominał także, że faszyzm to manichejskie myślenie w kategoriach przyjaciel–wróg i gloryfikowanie przemocy. Nie trzeba lupy, aby odnaleźć to myślenie w retoryce Donalda Trumpa i hasłach „Make America Great Again”.

Szkoda, że Piotr Zaremba pomija odwołania do Erica Hoffera

W moim tekście w „Polityce”, do którego wielokrotnie odnosi się w „Plusie Minusie” Piotr Zaremba, dla zrozumienia natury trumpizmu odwołuję się wielekroć do myśli Erica Hoffera zawartych w książce „The True Believer: Thoughts on the Nature of Mass Movements (polski tytuł „Prawdziwy wyznawca”), opublikowanej w 1951 r. i wznawianej kilkadziesiąt razy.