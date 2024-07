Teraz, kiedy sam ma problem, nie powinien się dziwić, że w jego obronie staje wprawdzie sporo kolegów z firmy, ale akurat nie ci najważniejsi, którzy mają coś do stracenia. Tak to w telewizji (i chyba nie tylko tam) działa. Kiedy zmieniły się władze i zwalniano tych, którzy bardzo ochoczo popierali skompromitowanych poprzedników, Przemek pozostał jako ten, który nie przekroczył bariery przyzwoitości. Miał jednak poczucie, że właśnie dostał żółtą kartkę i musi uważać.

Czytaj więcej Paryż 2024 Jest apel kolegów z pracy i sportowców ws. Przemysława Babiarza "Prosimy - My, koledzy z pracy, ale także My, widzowie, kibice i sportowcy - aby Przemysław Babiarz mógł relacjonować igrzyska olimpijskie w Paryżu" - czytamy w apelu do dyrektora generalnego TVP Tomasza Syguta.

Z takim obciążeniem ciężko się gra. Przemek powiedział to, co myśli, a ponieważ jego opinia okazała się zdaniem mniejszości, sędziowie uznali, że kopnął Lennona i ukarali go drugą żółtą. Można było odnieść wrażenie, że czekali na pretekst, ponieważ zawodnik miał obciążoną kartotekę. Teraz sytuację sprawdza VAR.

Niski poziom komentatorów na igrzyskach olimpijskich

Oglądam igrzyska na dwóch stacjach, mając oparcie w kompetentnych komentatorach TVP i Eurosportu. Przybliżają mi te konkurencje, na których dobrze się nie znam. Ale nawet oni, zawodowi komentatorzy, czasami się mylą, a wielu tzw. ekspertów, będących zazwyczaj byłymi sportowcami lub dziennikarzami, do tej roli się nie nadaje. Tak jest w TVP i jeszcze gorzej w Eurosporcie.

Nie potrafią mówić po polsku, używają żargonu charakterystycznego dla swoich dyscyplin, ich dowcipy są żenujące, wielu trudno zrozumieć, bo nie mają dykcji. Słuchałem komentatorki Eurosportu z meczu piłkarskiego kobiet z udziałem Japonii. Podobno dziennikarki. Mówiła wciąż o Kraju Kwitnącej Wiśni, jakby grafomania była jej pierwszym imieniem. Czy nikt przed igrzyskami nie robił kandydatom prób?

Eurosport jest firmą prywatną, a Telewizja Polska państwową. Tu standardy nie tylko z tego powodu, ale też w związku z historycznym miejscem TVP na rynku powinny być wyższe. Ekipa Kurskiego zaniżyła je niewyobrażalnie. Zakaz udziału dziennikarzy w reklamach już nie obowiązuje. Dziennikarz reklamuje, co się da, z firmą bukmacherską włącznie, a potem siada na stanowisku, żeby skomentować mecz reprezentacji Polski. I nikogo to nie dziwi, nikt ani myśli odsuwać go z tego powodu od mikrofonu.