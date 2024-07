Wciąż jednak mamy problem z opowiedzeniem światu o sukcesie gospodarczym, jaki udało się nam osiągnąć przez przeszło trzy dekady. Było to możliwe przede wszystkim dzięki pracy całego społeczeństwa, które wierzyło w swoje lepsze jutro – Polaków w kraju i na obczyźnie, którzy inwestując w Polsce, pomagali jej się rozwijać.

Czytaj więcej Plus Minus Twórca Polish History: Polska staje się coraz lepszą marką Wizerunek kraju najlepiej buduje się dzięki pracy u podstaw, kiedy np. sami opowiadamy naszym zagranicznym znajomym o swojej własnej historii. To nie jest trudne, bo właściwie historie wszystkich polskich rodzin są warte opowiedzenia - mówi Daniel Jankowski, influencer.

Po upadku komunistycznego systemu celem polskich elit było jak najszybsze postawienie naszej narodowej lokomotywy na tory prowadzące do szeroko rozumianej Europy, wynikało to zresztą z chęci dopełnienia sprawiedliwości dziejowej. Jednak kiedy już wstąpiliśmy zarówno do NATO w 1999 r., jak i do Unii Europejskiej w 2004 r., nikt nie zdefiniował naszego nowego ogólnonarodowego celu. Pokolenia, które wychowały się w Polsce należącej do struktur zachodnich, często nie mają kompleksów, co może być jednocześnie wadą i zaletą. Na pewno pozwala to spojrzeć na Polskę inaczej. Obecnie jednak istnieje konieczność określenia nowego celu, nasza historia się nie skończyła w 2004 r. Wyznaczenie nowej wizji Polski jest niezbędne dla dalszego rozwoju.

III Rzeczpospolita ma dwie opowieści

I to się dzieje, jednak głównie dzięki pasjonatom, którzy poświęcają swój wolny czas na analizy mówiące o rozwoju danej inwestycji i jej efektach dla naszego kraju. Bo w Polsce nie brakuje ludzi, którym się chce! Przecież w sieci mnóstwo jest materiałów mówiących o różnych pomysłach dla Polski, zaczynając od najpopularniejszego z nich – CPK, poprzez organizację przez Polskę kolejnego piłkarskiego Euro, a kończąc na budowie toru Formuły 1. Dziś chcemy Polski ambitnej, która będzie potrafiła zadbać o najsłabszych, proponując rozwiązania ich problemów, jednak także Polski potrafiącej radzić sobie z cwaniactwem i oszustwem.

Musimy zarazem pamiętać o naszej przeszłości, jesteśmy to winni poprzednim pokoleniom, dzięki którym polskość przetrwała

Wyznaczanie nowych celów jest możliwe wtedy, kiedy ci, którzy to czynią, akceptują państwo, dla którego je wyznaczają. W rzeczy samej III Rzeczpospolita ma dwie opowieści. Jedna to nierozliczona przeszłość, gdzie osoby służące komunistom nie poniosły odpowiedzialności za swoje czyny, a druga to gospodarcze success story.