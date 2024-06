Jacek Nizinkiewicz: Klęska Trzeciej Drogi i koniec snu Hołowni o prezydenturze

Władysław Kosiniak-Kamysz może przestać być szefem PSL

Ludowcy rozliczą lidera ze słabego wyniku. Tak zbitego, przygnębionego Kosiniaka-Kamysza jak podczas wieczoru wyborczego chyba jeszcze nie widzieliśmy. Informacje o problemach na granicy na kilka dni przed wyborami również uderzają w niego, jako szefa MON. A problemy dopiero się rozpoczynają. Jeśli jako minister nie uniesie odpowiedzialności, to jego pozycja w rządzie będzie słabnąć. Tusk nie zdymisjonuje go ze stanowiska tylko ze względu na umowę koalicyjną i dobre relacje personalne. Ale bronić go też nie będzie, gdy kryzys na granicy zacznie się pogłębiać. Rozliczenia partyjne i rządowe mogą pogrążyć Kosiniaka-Kamysza. Nie jest w interesie Tuska ratować kolegę przed wyborami prezydenckimi. Im słabszy koalicjant, tym łatwiej KO go ustawiać. Lewica i Trzecia Drogą są teraz na łasce Tuska.

Trzecia Droga musi się postawić, żeby nie dać się skonsumować

O ile Trzecia Droga, jako partner kolacyjny była potrzebna KO w wyborach parlamentarnych, wręcz niezbędna, żeby móc rządzić i mieć większość, wraz z Lewicą w Sejmie, tak teraz Donald Tusk już nie potrzebuje silnych koalicjantów. Tusk wypatroszy Trzecią Drogę i Lewicę z wyborców. Pozwoli im żyć, ale będą funkcjonować na jego warunkach. Kandydat KO musi wygrać wybory prezydenckie, w rozumieniu premiera, i nie może stanąć mu na drodze Hołownia. I pewnie nie stanie. To koniec snu Szymona Hołowni o prezydenturze. Jednak jeśli teraz Trzecia Droga da się podporządkować, stanie się przystawką KO. Skończy jak Nowoczesna. Dla PSL to byłaby katastrofa i ten scenariusz jest mniej realny w przypadku formacji Kosiniaka-Kamasza, która potrafi zmieniać frontu i partnerów, żeby przeżyć. Jednak Polska 2050 może się okazać efemerydą polityczną. Chyba, że Hołownia postawi się Tuskowi. Jako marszałek Sejmu i druga osoba w państwie ma wiele możliwości. Zawsze może użyć broni atomowej w postaci wyjścia z koalicji rządowej.

Jeśli Trzecia Droga nie zacznie się odróżniać od KO, nie postawi na podmiotowość i nie zarysuje wyrazistej społecznie agendy politycznej, jej dni są policzone i po 2027 roku będzie tylko wspomnieniem i kaprysem popularnego dziennikarza.