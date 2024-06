Piszę o tym, by pokazać pewną ciągłość myślenia mojego środowiska politycznego. Teraz, dzięki zwycięstwu koalicji 15 października, wchodzącego w czas realizacji. Myślenia, którego centrum nie jest niby-płot przeciw uchodźcom, nieudolnie zbudowany przez naszych poprzedników, ale systemowe i trwałe wzmocnienie wschodniej granicy przed zagrożeniem największym: najazdem Rosjan na nasz kraj.

Tarcza Wschód jest zaprzeczeniem rosyjskiej paranoi

Sama Tarcza Wschód to nie tylko umocnienia granicy, to program polityczny wykraczający poza samą obronę Polski, i to w dwóch płaszczyznach.

Pierwsza to kwestia samej Rosji. Podstawowym przekazem Kremla, od początku najazdu na Ukrainę, jest kłamstwo, że Federacja Rosyjska jedynie „się broni” przed zachłanną imperialną polityką Zachodu. W propagandzie rosyjskiej kluczowy przekaz brzmi tak, że Rosja walczy z „kolektywnym Zachodem”, który dokonuje agresji na ziemie odwiecznie rosyjskie. Co więcej, ów Zachód zamierza napaść na samą FR, a nie tylko wspierać Ukrainę. Ten przekaz polityczny ociera się o paranoiczny strach, przez który każdy pretekst może stać się ostatecznym potwierdzeniem założonej tezy. Prawdziwe niebezpieczeństwo polega na tym, że w umysłach rosyjskich polityków i generalicji stała się ona już dogmatem, więc ryzyko równie paranoidalnego zachowania wzrasta, a nie maleje. Dopatrywanie się w rosyjskich celach wyłącznie racjonalnych pobudek jest błędem strategicznym, któremu ulega część państw NATO. W optyce Kremla wojna z Zachodem już trwa i jest kwestią tylko okoliczności, kiedy może wejść w fazę decydującą. Rosja wciąż to potwierdza, prowadząc podprogową wojnę poprzez coraz częstsze akty dywersji na terenie państw NATO.

Unia nie zastąpi NATO, ale może stworzyć system niwelujący próby zastraszania przez Rosję państw europejskich

Z tej perspektywy Tarcza Wschód jest demonstracją odwrotnej polityki – obrony, a nie ataku, schowania się za umocnienia i podniesienia kosztu dla potencjalnego najeźdźcy. Tym samym jest sygnałem zmierzającym w istocie do obniżenia napięcia, demonstracją nieprzekraczalnej dla NATO linii, jaką jest wschodnia granica sojuszu. Jest zaprzeczeniem rosyjskiej paranoi.

Nie sposób uciec od pytań o politykę obronną Unii Europejskiej

Drugą płaszczyzną jest Unia Europejska. W centrum refleksji politycznej w Europie znajduje się teraz kwestia bezpieczeństwa – UE nie była do tej pory zmuszona do osobnej agendy w tych sprawach, przez dziesięciolecia korzystając z parasola ochronnego NATO z kluczową rolą Ameryki. Teraz, zarówno w obliczu narastającego konfliktu z Rosją, ale też wobec niepewności co do roli USA w bezpieczeństwie europejskim po najbliższych wyborach prezydenckich, nie sposób uciec od pytań o europejską politykę obronną. Jeśli włożymy rojenia o jednolitej armii Unii Europejskiej między bajki, pozostaje na stole jedna kwestia, której obejść lub zignorować się nie da: w jaki sposób stworzyć system odstraszania rosyjskiego agresora w sytuacji, kiedy nie będzie skłonna wypełniać dotychczasowych zobowiązań?