Problemy mężczyzn są czymś realnym

Daleka jestem od tego, aby mówić, że kobiety nie chcą rozmawiać o prawach mężczyzn, bo obawiają się o stratę swoich przywilejów. Ostatecznie większość z nich istnieje głównie w głowach domorosłych teoretyków. Niemniej chyba jednak brakuje im narzędzi, aby podejść na poważnie do tego tematu. Feminizm obiecał im, że kiedy upadnie patriarchat, to i mężczyźni zostaną wyzwoleni od ciążących im oków. Ale to wcale nie jest takie proste. Zresztą jest to tylko zamiatanie bieżących problemów pod dywan. W końcu może i mężczyznom bywa trochę ciężko, ale wszystko się ułoży, jeśli „staną po naszej stronie”. Trudno liczyć, że tak się stanie, skoro feminizm bardzo długo definiował męskość w ramach opresji, ucisku i przemocy. Co więcej, poza postrzeganiem jej w skrajnie negatywnych barwach, nie zaproponował żadnej pozytywnej definicji. Poza jakimiś ogólnikami i frazesami, postulującymi większą wrażliwość i emocjonalność. Zero konkretów, poczekajcie jeszcze trochę, a wszystko się ułoży. Tyle tylko, że z pewnymi sprawami czekać nie można.

Nikomu przecież nie wpadłoby do głowy twierdzić, że kobiety częściej bywają ofiarami przemocy fizycznej, bo są z natury słabsze i po prostu nie potrafią się bronić, a zatem powinny zainwestować w jakiś kurs sztuk walki

Mężczyźni częściej popełniają samobójstwa, w większym stopniu dotyka ich problem bezdomności, łatwiej popadają w uzależnienia, mają problemy z nauką w szkole, a pomoc społeczna dla samotnych ojców praktycznie nie istnieje. Kiedy dochodzą do mnie głosy, że to ich wina, ponieważ z natury mają skłonność do niebezpiecznych zachowań, a tak właściwie, to przecież więcej piją i ze swej istoty są przemocowcami, przez co tracą dobytek albo dopada ich depresja, jestem po prostu zszokowana tak wyraźnym brakiem empatii i zrozumienia. Do tego udziela im się „dobrych rad” sprowadzających się do tego, że „muszą się ogarnąć”, więcej pracować, „lepiej sobie radzić”, „czymś się zająć”, może w coś zainwestować. Nikomu przecież nie wpadłoby do głowy twierdzić, że kobiety częściej bywają ofiarami przemocy fizycznej, bo są z natury słabsze i po prostu nie potrafią się bronić, a zatem powinny zainwestować w jakiś kurs sztuk walki. Bo z zasady uznaje się, że źródłem kobiecych problemów jest systemowa opresja, a mężczyźni miewają „kłopoty” wyłącznie ze swojej winy. Przy okazji, jak zaczynają się obruszać na taki stan rzeczy, żądają systemowych rozwiązań, to tylko z czystej złośliwości (a nawet nienawiści) względem kobiet i wyłącznie po to, aby im dopiec.

Wszystko to wynika z przyjęcia pewnego założenia, głoszącego że rozprawienie się z nierównościami względem kobiet automatycznie naprawi każdą społeczną dyskryminację. Niestety, tak łatwo nie będzie. W końcu nie wszystkie problemy wypływają z tego samego źródła. Jednak dostrzeżenie tego, to wciąż zbyt mało. Trzeba na poważnie przyjrzeć się mężczyznom i nie traktować z góry tego, z czym się borykają. Może to zrobić także ruch feministyczny, jeśli rzetelnie przemyśli pojęcie „męskości”. Ale gdy jego działaczki będą uważać, że nie jest to potrzebne, bo nowa męskość narodzi się samoistnie, to cały ruch na rzecz równości stanie się po prostu farsą i będzie popadać w coraz to większe sprzeczności. Bo trudno z powagą przyjmować wypowiadane na jednym oddechu słowa, że kobiet do heroizmu zmuszać nie można, ale mężczyzn już tak, zwłaszcza gdy mówimy o obronie ojczyzny. Jeśli padają wypowiedzi o tym, że mężczyźni mają się nie mazać i nie zachowywać jak chłopcy, to chyba nie wypada się obruszać, gdy ktoś stwierdza, że kobiety mają nie narzekać, tylko niech się wezmą do rodzenia dzieci? Inaczej będzie to jaskrawy przykład moralności Kalego.

Walka z nierównością nie może pomijać mężczyzn

Lata występowania nierówności między kobietami i mężczyznami nie mogą usprawiedliwiać przymykania oczu na te przejawy dyskryminacji, z którymi przyjęty przez nas światopogląd nie za bardzo sobie radzi. Nie wiem, czy taka postawa wypływa z rewanżyzmu, czy z obawy, że nasze przekonania mogą się nie ostać w ogniu krytyki. A przecież nie idzie o to, kto bardziej cierpi lub kto ma większe moralne prawo do cierpienia. Naszym celem powinna być raczej chęć stworzenia jak najbardziej sprawiedliwego społeczeństwa, gdzie problemy danej grupy będą rozwiązywane, a nie zbywane. A także takiego, gdzie nikt nie będzie się bał poruszać niektórych tematów z obawy przed tym, że zostanie napiętnowany w swojej ideologicznej bańce. Musimy w końcu zdecydować, czy ważniejsze jest dla nas zdobycie poklasku u tych, co myślą podobnie, czy jednak wolimy rozwiązywać realne problemy zwykłych ludzi. Można dalej nie chcieć rozmawiać o pewnych sprawach w imię „wyższej konieczności”, dla „dobra sprawy”, żeby tylko uratować wyznawane przez nas idee. Ale bardzo szybko się to na nas zemści, obracając w niwecz ważne dla nas wartości.