Najpoważniejsza przeszkoda na drodze prowadzącej do odbudowania wspólnoty Polaków i zakończenia zjawiska nazywanego „wojną polsko-polską” jest gdzie indziej.

Wcale nie uważam, że pojednanie Polaków wymaga pobłażliwości wobec naruszania konstytucji i prawa

Polacy są dziś znacznie bardziej różnorodni światopoglądowo i ideowo, niż było to przed niemal 20 laty, gdy pogrążyliśmy się w żałobie po śmierci Jana Pawła II. Tę różnorodność trzeba uznać i szanować. To jest wstępny i najważniejszy warunek mozolnej odbudowy poczucia naszej wspólnoty. Największa odpowiedzialność za realizację tego zadania spoczywa na tych, którzy sprawują władzę w państwie. Obecnie spoczywa więc w największym stopniu na koalicji 15 października, a szczególnie na szefie koalicyjnego rządu. Sądzę, że najpoważniejszą przeszkodą po stronie rządzącej większości, aby mieć istotne sukcesy w odbudowywaniu wspólnoty narodowej, jest postawa lewicy i znacznej części KO wyrażających przekonanie, że to one i tylko one mają ofertę, która sprawi, że już niebawem nadejdzie czas szczęśliwej Polski.

Słaba oferta dla konserwatystów

Ta oferta jest jednak skierowana przede wszystkim do obywateli naszego kraju o zdecydowanie liberalnych i lewicowych poglądach, dotyczących wizji społeczeństwa, kultury i tradycji. Ma bardzo niewiele do zaoferowania konserwatystom i tradycjonalistom, ale także tym reprezentantom humanistycznego światopoglądu, którzy uważają, że życie ludzkie zasługuje na ochronę od jego początku. Nawet w wyborach samorządowych sprawa radykalnej liberalizacji ustawodawstwa ograniczającego aborcję znalazła się na sztandarach Nowej Lewicy i – na skromniejszym miejscu – Koalicji Obywatelskiej i posłużyła do otwartych i nieco zakamuflowanych ataków na koalicjanta – Trzecią Drogę, która w tej kwestii szanuje wolność sumienia swych parlamentarzystów. Smutne jest, że kampania na rzecz radykalnej liberalizacji ustawodawstwa ograniczającego aborcję odbywa się pod hasłem realizacji praw człowieka, chociaż – jeśli przyniesie sukces – uniemożliwi w naszym kraju prawną ochronę życia ludzkiego w najwcześniejszej fazie rozwoju.

Likwidowanie podziałów w społeczeństwie było jednym z głównych przesłań wyborczych Trzeciej Drogi. Na zdjęciu Władyslaw Kosiniak-Kamysz, lider PSL Filip Naumienko/REPORTER

Przedstawiciele obozu liberalno-lewicowego bardzo lubią odwoływać się do potrzeby okazywania tolerancji, szacunku dla różnorodności, otwartości na inność, ale gdy w kwestiach światopoglądowych, ideologicznych, wizji społeczeństwa i kultury spotykają się z odmiennością, a nawet tylko wątpliwościami, bynajmniej nie wykazują tolerancji, szacunku dla odmiennych poglądów i gotowości do dialogu. Często reagują wygłaszaniem kategorycznych sądów, nieznoszących sprzeciwu i inwektywami. Widzieliśmy tego próbkę w zachowaniu parlamentarzystek, w tym także wchodzących w skład Rady Ministrów, w stosunku do Szymona Hołowni, marszałka Sejmu, gdy „ośmielił się” przesunąć debatę nad projektami ustaw dotyczącymi liberalizacji prawa antyaborcyjnego na termin tuż po wyborach samorządowych.