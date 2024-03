Apel Polskiej Izby Książki oraz Izby Wydawców Prasy

Znaczące są słowa apelu Polskiej Izby Książki oraz Izby Wydawców Prasy, który został skierowany (kilkukrotnie i bezskutecznie) jeszcze do poprzedniego rządu: „Polacy czytają mało, a będą czytać jeszcze mniej przez drastycznie rosnące ceny książek, gazet i czasopism, na skutek najwyższych od lat kosztów papieru, usług poligraficznych i kosztów transportu. Podwyżki te już prowadzą do spadku wydawanego wolumenu (spadku dostępności książki i prasy w całej Polsce), ograniczenia liczby i różnorodności tytułów prasowych i książek, spadku ich sprzedaży, spadku przychodów wydawców, a w ich wyniku – redukcji miejsc pracy na rynku wydawniczym i poligraficznym. Wysokie ceny prasy i książek sprawią także, że coraz większa liczba dzieci i młodzieży będzie miała ograniczony dostęp do materiałów edukacyjnych, a dla bibliotek aktualizowanie zbiorów stanie się coraz bardziej kosztownym wyzwaniem”.

Jest szansa na to, że rozpocznie się poważna dyskusja o przyszłości rynku książki i czasopism w Polsce. Sejmowa Komisja kultury w swoim planie działania w pierwszym półroczu 2024 zamierza przeprowadzić ze stroną społeczną debatę nad kondycją rynku wydawniczego i księgarskiego oraz nad stanem polskiego czytelnictwa. A dodatkowo stała się rzecz ważna i, chyba, po raz pierwszy po 1989 roku – zgodzono się, by powstała stała podkomisja do spraw rozwoju czytelnictwa i prawa autorskiego. Obniżenie stawki VAT to promil wydatków państwa. A państwo stać na to, bo zyski wielokrotnie przewyższą wcale nie takie pewne straty.

We wtorek 23 kwietnia będzie obchodzony Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. To dobra data, by ogłosić realizację swojej obietnicy wszystkim piszącym i czytającym.

Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA