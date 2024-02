Pełnomocnictwa urzędu są praktycznie nieograniczone. Może on podjąć dochodzenie w każdym przypadku, a poddani jego czynnościom sprawdzającym nie będą mieli w kraju żadnej ścieżki odwoławczej

Charakter zadań nowego urzędu jest dość jasny, jeśli chodzi o ich zakresu, choć mniej precyzyjny, co do charakteru działań. Przede wszystkim chodzi o to, by sprawdzać wszelkie środki finansowe napływające spoza granic kraju, które kierowane są do partii politycznych, fundacji, NGOsów, kręgów biznesu, ośrodków i instytucji naukowo-badawczych oraz mediów. Sprawdzać pod kątem tego, czy nie będą one służyły interesom sprzecznym z państwowymi (czytaj: władzy wykonawczej). Mniej jasne jest, jak to praktycznie ma być robione, choć nie wyklucza się nawet wglądu w korespondencję, również elektroniczną, nie mówiąc o kontroli przepływów bankowych i dochodzeniach, skąd dane środki się wzięły.

Przy czym jasne jest, że pełnomocnictwa urzędu są praktycznie nieograniczone. Może on podjąć dochodzenie w każdym przypadku, a poddani jego czynnościom sprawdzającym nie będą mieli w kraju żadnej ścieżki odwoławczej. Zapisano bowiem wprost, iż każdy musi podawać na życzenie urzędu wszystkie wymagane przezeń dane. Jeśli tego nie zrobi i złamie zapisy ustawy, to grozi mu kara – do trzech lat.

Koniec krytyki premiera Viktora Orbána

Naturalnie, natychmiast zapisy ustawy poddano mocnej krytyce, uznając je za „putinowskie z natury”. Petycję protestującą przeciwko jej wejściu w życie podpisało ponad 100 podmiotów. Podkreślają one, iż ustawa poważnie utrudnia, jeśli w ogóle nie uniemożliwia, ich działalność. Albowiem jej stosowanie „pozwoli na nieograniczoną ingerencję państwa w funkcjonowanie samodzielnych podmiotów” i to na dodatek „bez żadnych ograniczeń prawnych”.

Taka ustawa dowodzi, iż dla władzy wykonawczej podejrzany staje się każdy, kto bierze udział w niezależnej, demokratycznej debacie, a władz nie będzie można krytykować. Podnosi się przede wszystkim fakt, iż wchodzi ona w życie przed zaplanowanymi – połączonymi – wyborami samorządowymi oraz europejskimi, które odbędą się na początku czerwca tego roku. Ten zręczny zabieg zdecydowanie zwiększa szanse rządzącego Fideszu i nie wyklucza możliwości sięgnięcia przez jego przedstawiciela po władzę nad „utraconym” Budapesztem, będącym teraz jeszcze w rękach opozycji.

Jest bowiem jasne, że przyjęcie ustawy dobrze komponuje się z ostatnią kampanią medialną i billboardową ze strony władz, które zarzuciły obywateli podobiznami szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen oraz Alexa Sorosa, syna miliardera wywodzącego się z Budapesztu, którego fundację Otwartego Społeczeństwa, a następnie Uniwersytet Środkowoeuropejski wyprowadzono ze stolicy Węgier. Oboje są, w oczach władz, wcieleniem „zachodniego upadku”, „rozpasanego liberalizmu” oraz „wielkim zagrożeniem dla węgierskiej suwerenności”. Dlatego, jak głoszą hasła na billboardach: „Nie będziemy tańczyć tak, jak nam zagra (dosłownie zagwiżdże) Bruksela” czy inne obce siły.