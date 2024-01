Jerzy Haszczyński: Czy to na pewno Izrael odpowie za zamach w Iranie

Czytaj więcej Iran Eksplozje w pobliżu miejsca pochówku gen. Sulejmaniego. Wiele ofiar Co najmniej 73 osoby zginęły a kilkadziesiąt zostało rannych w dwóch eksplozjach w pobliżu cmentarza, na którym odbywały się uroczystości upamiętniające rocznicę śmierci gen. Kasima Sulejmaniego.

Najczęściej cytowano Mohamada Dżamszidiego, wiceszefa ds. politycznych w kancelarii prezydenta, który w mediach społecznościowych przestrzegał, by nie wierzyć USA, że ani „syjonistyczny reżim”, ani one, nie miały nic wspólnego z atakiem w Kermanie. „Są odpowiedzialne za tę zbrodnię, terroryzm to ich narzędzie”. Oraz samego prezydenta Ebrahima Raisiego, który w irańskiej telewizji obciążył Izraelczyków odpowiedzialnością za „tę i inne zbrodnie”.

Podobnie, choć w bardziej zawoalowany sposób, wypowiedział się obecny dowódca sił Kods generał Esmail Ghaani.

Izraela, nawet jako „syjonistycznego reżimu”, i Ameryki od początku jednak nie było w oficjalnych oświadczeniach najwyższego przywódcy ajatollaha Alego Chameneiego. Podobnie w depeszach państwowej agencji IRNA czy w artykułach innych kluczowych reżimowych mediach, nawet w postaci cytatów.

Chamenei napisał jedynie o „złych i zbrodniczych wrogach narodu irańskiego”, którzy dopuścili się ataku terrorystycznego. I zapowiedział, że spotka ich srogi odwet za krwawy zamach przy grobie męczennika Solejmaniego.

Było to bez wątpienia przemyślane stanowisko najwyższego przywódcy. Dlaczego brzmiało inaczej niż VIP-ów zajmujących niższe miejsce w skomplikowanej hierarchii Islamskiej Republiki? — może oni kierowali je do swojego konserwatywnego elektoratu, a Chamenei do świata.