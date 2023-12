Od lata ubiegłego roku ośrodek przy ul. Marszałkowskiej zebrał wstępne zeznania od ponad tysiąca ukraińskich uchodźców, którzy byli świadkami tych okrutnych zbrodni. Kiedy osobiście odwiedziłam ośrodek, byłam naprawdę zainspirowana determinacją i oddaniem wszystkich zaangażowanych w te działania.

Od lata ubiegłego roku ośrodek przy ul. Marszałkowskiej zebrał wstępne zeznania od ponad tysiąca ukraińskich uchodźców, którzy byli świadkami tych okrutnych zbrodni

Kluczem do sukcesu jest to, że organizacja OPORA jest prowadzona przez obywateli Ukrainy, dzięki czemu jest w stanie zbudować zaufanie wśród osób po traumatycznych przeżyciach, dla których takie świadectwo przywołuje często bolesne wspomnienia. Dofinansowanie rządu brytyjskiego umożliwia Centrum Dokumentowania Zbrodni Wojennych rozszerzenie swojej działalności na całą Polskę.

Kluczowe jest zbieranie dowodów i zeznań

Wojna w Ukrainie to więcej niż rywalizacja potęgi militarnej i technologii. To walka o wartości. Walka między dobrem a złem. Walka o praworządność na całym świecie. Wspierając wysiłki w gromadzeniu dowodów zbrodni wojennych, Wielka Brytania i Polska zapewnią, że gdy w Ukrainie nastanie pokój, będzie on oparty na prawdzie i sprawiedliwości – wartościach, którymi Putin i jego sojusznicy gardzą najbardziej.

To jednocześnie największa broń Ukrainy w tej wojnie i to na tych właśnie wartościach Ukraina się odbuduje. Z tego też powodu Międzynarodowy Trybunał Karny słusznie wydał nakazy aresztowania prezydenta Putina i Marii Lwowej-Biełowej za ich rolę w przymusowej deportacji dzieci z Ukrainy do Rosji. Wiemy jednak, że rosyjskie barbarzyństwo nie kończy się na tych osobach. Tylko poprzez staranne zbieranie dowodów i zeznań, wszystkie osoby odpowiedzialne za te tragiczne zbrodnie staną przed wymiarem sprawiedliwości.

I to właśnie dzięki odwadze tych ludzi do dzielenia się niezwykle trudnymi doświadczeniami, Rosja zostanie pociągnięta do odpowiedzialności, a tym samym zbudowane zostaną podwaliny przyszłego pokoju. Wszystkim tym osobom składam już dziś wyrazy najwyższego uznania.