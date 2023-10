Jako obywatel, który w przededniu wyborów ma powód, by niepokoić się, że słowa Kaczyńskiego o chaosie czekającym Polskę pod władzą opozycji, są kalką piłsudczykowskiej propagandy chaosu poprzedzającej zamach w 1926 r., mam prawo oczekiwać, iż generałowie, którzy złożyli dymisje, niezwłocznie podadzą nam ich przyczyny

W kontekście tych dymisji jeszcze bardziej niepokojącego sensu nabierają wypowiedzi Kaczyńskiego i Morawieckiego o tym, że PiS „jest dzisiaj jedyną tak naprawdę polską siłą”, a zwycięstwo opozycji może być tylko skutkiem „gigantycznego kłamstwa” i nie wolno oddać władzy Tuskowi czy „bandzie Rudego”. W praktyce oznacza to delegitymizację, czyli faktyczne unieważnienie zwycięstwa opozycji zanim ono nastąpi. Taka delegitymizacja znaczyła co innego, gdy wojsko zdawało się spokojnie siedzieć w koszarach, ale teraz, gdy wszyscy widzimy, że ziemia w wojsku się trzęsie, nabiera zupełnie innego znaczenia.



Wojsko może powstrzymać obalenie konstytucji

Przepraszam, że napiszę to twardo i wprost. W takiej sytuacji podanie się do dymisji najwyższych dowódców wojskowych jest dla nich kompromitujące, chyba że zostali do tego w brutalny sposób zmuszeni. Bo ich obowiązkiem wobec konstytucji i wobec nas wszystkich było zapewnienie, że wojsko zrobi, co należy, jeśli władza polityczna lub jakaś jej część będzie próbowała przemocą obalić konstytucję. Najwyżsi dowódcy mogli to zapewnić. Byli dowódcy już takiej szansy nie mają.

Czy czeka nas zamach stanu?

Jako obywatel, który w przededniu wyborów ma powód, by niepokoić się, że słowa Kaczyńskiego o chaosie czekającym Polskę pod władzą opozycji, są kalką piłsudczykowskiej propagandy chaosu poprzedzającej zamach w 1926 r., mam prawo oczekiwać, iż generałowie, którzy złożyli dymisje, niezwłocznie podadzą nam ich przyczyny. Na tyle szczegółowo nam to wyjaśnią, aby rozwiać lub potwierdzić wszelkie obawy. Może wciąż mamy szansę na to, by uniknąć nieszczęścia. A może jednak nie ma powodu, by się go spodziewać.