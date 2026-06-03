Od dobrych kilku lat nie biurokracja, a koszty pracy i niepewność ekonomiczna połączona z cenami energii są tymi barierami, które duże i średnie firmy wskazują jako najpoważniejsze bariery rozwojowe. Tak jest i w tym roku, o czym poinformowała firma Grant Thornton.

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Koszty zatrudnienia wyprzedziły biurokrację

Co prawda, jak zwrócili uwagę autorzy, badanie (globalne) przeprowadzono przed atakiem USA na Iran i wzrostem napięcia geopolitycznego. Być może przedsiębiorcy w Polsce, gdyby badanie zrealizowano późną wiosną częściej wskazaliby na niepewność ekonomiczną (63 proc.) niż na koszty pracy (66 proc.), choć nie jest to pewne, bo w bieżących, comiesięcznych badaniach koniunktury właśnie trudności wynikające z kosztów zatrudnienia niezmiennie wskazuje większość firm jako poważne utrudnienie. Jedynie w działalności usługowej, finansowej, jako poważniejszą barierę więcej przedsiębiorców wymienia ogólną niepewność gospodarczą.

Czerwiec to nie tylko miesiąc, w którym kończy się rok szkolny i zaczynają się wakacje, ale także czas, w którym rząd przedstawia propozycję wysokości płacy minimalnej, która arbitralnie ma obowiązywać w kolejnym roku. Związki zawodowe do negocjacji wystawiły 5,2 tys. zł, Ministerstwo Pracy zaproponowało wstępnie niespełna 4,93 tys. zł.

Czy płaca minimalna powinna zależeć od branży i regionu?

Pewnie, tak jak każdy (szczególnie przed wakacjami) lubię i wolę zarabiać więcej niż mniej. Jednak płaca minimalna powinna uwzględniać specyfikę branży czy regionu. W środę GUS poda informacje o zarobkach w gospodarce na koniec zeszłego roku. Z ostatnich danych na temat płac w listopadzie wynika, że w 263 gminach mediana wynagrodzeń w firmach, które w tych gminach miały swoją siedzibę (czyli połowa mieszkańców zarabiała więcej, a połowa mniej) wynosiła od 4,66 tys. zł do 4,99 tys. zł. W kolejnych stu od 5 tys. zł do 5,1 tys. zł. Co prawda w styczniu płaca minimalna wzrosła o kilka proc., ale nie zmieniło to zapewne regionalnej mapy płac. W więcej niż co dziesiątej gminie mediana płac jesienią była niższa niż 5 tys. zł.

W raporcie Bariery w biznesie edycja 2026 r. firmy Grant Thornton więcej polskich firm wskazuje na koszty pracy jako barierę niż inne rozwinięte gospodarki, jak Szwecja, Holandia czy Niemcy, przy wyższych lub podobnych wskazaniach w części Azji. Każda praca, a na pewno ta wykonywana w pełnym wymiarze, powinna zabezpieczyć godne życie pracownika. Jednak może warto zmienić w Polsce administracyjny sposób jej ustalania, tak, by uwzględniał specyfikę branż.