Gdy piszę te słowa, w radiu, TV, internecie słowo „dziecko” odmieniane jest przez wszystkie przypadki. Można wręcz odnieść wrażenie, że im mniej rodzi się młodych Polaków, tym huczniej nasz kraj obchodzi „Dzień dziecka”. Dane płynące z GUS są dramatyczne – w ub.r. urodziło się 238 tys. dzieci, 131 tys. mniej niż 10 lat temu i 309 tys. mniej niż w 1990 r. Jeszcze chwila, a dziecko stanie się zjawiskiem równie rzadkim jak piątka w totka.
– Wszystkie dzieci są nasze. Bardzo nam zależy, żeby dzieci rodziło się jak najwięcej, żeby miały jak najlepszą opiekę – powiedział premier Donald...
I to wszystko w kraju, który w wydatkach na benefity wspomagające demografię – od 800+ poprzez ulgi podatkowe „na dzieci” i dłuższe urlopy rodzicielskie – jest w europejskiej czołówce. Ale powstrzymanie demograficznego upadku to nie tylko u nas mission impossible – im bardziej rozwinięty kraj, tym większy to problem.
Trwa więc poszukiwanie winnych. Niedawno „Financial Times” wskazał na… smartfony. Brzmi absurdalnie, ale opisany przez brytyjski dziennik ciąg przyczynowo-skutkowy jest logiczny i nieźle udokumentowany badaniami. Dzieci rodzi się mniej, nie dlatego, że kobiety w ogóle nie chcą ich mieć, ale dlatego, że młodzi ludzie rzadziej łączą się w pary. To z kolei efekt mniejszej ilości czasu poświęcanego na spotkania z innymi osobami „w realu”. A im mniej tych spotkań, tym mniejsze szanse na nawiązanie romantycznej relacji i znalezienie tej drugiej połówki.
Tej luki nie zapełnią serwisy (anty)społecznościowe – ich manipulatorskie algorytmy nastawione są na wzmacnianie kontrowersji i skłócanie ludzi. Smartfon daje nam już tylko złudzenie relacji z innymi ludźmi i po prostu je zastępuje. Jadąc rano do pracy rozejrzyjmy się po tramwaju czy metrze. Ilu ludzi ze sobą rozmawia? Ilu wymienia choć spojrzenie? Milczący tłum, z oczami utkwionymi w modlitewnikach małych ekranów.
Języki rozwiązują się w czasie przerwy na śniadanie czy lunch w biurowej kantynie, ale tu szanse młodych ludzi na znalezienie drugiej połówki zmalały w ostatnich dekadach, skoro panie są na ogół lepiej wykształcone od panów i przekłada się to na miejsca pracy w korporacjach. Widać dwukrotną przewagę liczebną, gdy przed godziną 9.00 rano z mojej stacji metra tłum podąża do siedzib korporacji kobiet wokół Ronda Daszyńskiego.
Tej luki w kontaktach nie zapełnią swatki, bo w Polsce ich nie ma, ani serwisy randkowe. Te nie dążą przecież do łączenia szczęśliwych par, bo wtedy traciłyby użytkowników. W ich interesie jest podsuwanie kolejnych propozycji jeszcze bardziej atrakcyjnych od osób właśnie poznanych.
By postawić kropkę nad „i”, „FT” pokazał korelację między spadkiem dzietności a rozpowszechnieniem smartfonów w różnych krajach. Niektórzy ekonomiści tę korelację kwestionują, mniej trudno podważyć fakt, że wpatrzeni w szklane tabliczki smartfonów i oddzieleni dżunglą bitów, coraz bardziej oddalamy się od siebie. A bez bliskości nie ma dzieci.
