Mierzenie krzywizny banana, obowiązek dołączenia instrukcji korzystania do każdej pary kaloszy czy irytujące zakrętki przytwierdzone do plastikowych butelek – to przykłady regulacji, które symbolicznie pokazują przeregulowanie oraz unijne absurdy. Są chętnie wykorzystywane nad Wisłą przez populistów i przeciwników UE, którzy unikają mówienia o drugiej stronie medalu.

Co to jest 28. reżim prawny UE

Twarde dane jasno pokazują, że to w dużej mierze dzięki Unii Polska zrobiła gospodarczy skok. W obliczu obecnych zawirowań Europa musi trzymać się razem, aby skutecznie walczyć o swoje interesy – zarówno polityczne, jak i ekonomiczne. Kłótnie i fragmentaryzacja tylko osłabiają.

Ciekawie wygląda najnowszy pomysł Brukseli. Projekt EU Inc – nazywany 28. reżimem prawnym – polega na stworzeniu ogólnoeuropejskiej formy prawnej dla spółki. Pozwala na rejestrację jako „podmiot europejski”, zamiast polegania na lokalnych formach prawnych, takich jak polska spółka z o.o. czy niemieckie GmbH. To ujednolici i uprości zasady oraz da impuls do rozwoju innowacyjnych biznesów. Łatwiej będzie skalować biznes, bez przejmowania się niuansami poszczególnych systemów prawnych. Nie dziwię się, że dziś globalne fundusze, mając do wyboru przeregulowane europejskie systemy, wybierają USA. A przecież w Europie też mamy genialnych wynalazców i innowacyjne biznesy.