Dla Polski próbę oszacowania tych kosztów podjął Damian Olko z WEI w raporcie z 2023 r. „Pod ciężarem ESG. Koszty raportowania ESG dla małych i średnich firm w Polsce”. Autor szacuje, że firmy bezpośrednio objęte dyrektywą CSRD (3650 podmiotów) ponosić będą koszty 1,4-2,6 mld zł, a jednorazowy koszt dostosowania się do regulacji wynosi 0,8-1,1 mld zł. Dodatkowo należy uwzględnić koszty pośrednie dla MŚP będących kontrahentami firm raportujących ESG. Szacowany roczny koszt pośredni dla polskich MŚP może sięgnąć nawet 8 mld zł, a jednorazowe koszty dostosowania do przepisów – 1,4 mld zł.

Analiza ta jest niestety jedną z nielicznych, gdzie podjęto próbę faktycznego oszacowania wszystkich kosztów. Można przypuszczać, że inne dyrektywy, np. RODO, dyrektywa o usługach cyfrowych lub regulacje związane z rynkiem finansowym, ale także krajowe ustawy, generują istotne koszty dla gospodarki. W Polsce większość regulacji wdrażana jest z obligatoryjną analizą wpływu regulacji zawierającą najczęściej wyliczenie kosztów bezpośrednich dla budżetu państwa, co często niestety nie odzwierciedla faktycznego wpływu nowych regulacji na całą gospodarkę.

Poza kosztami bezpośrednimi istnieje szereg pośrednich kanałów negatywnego oddziaływania nadmiernych regulacji na gospodarkę. Złożone i liczne przepisy mogą utrudniać nowym firmom wejście na rynek, co ogranicza konkurencję i innowacje. Podobnie, nadmierne regulacje mogą chronić istniejące już firmy przed nowymi konkurentami, zmniejszając presję na innowacje i obniżając dynamikę rynku. W rezultacie mniejsza konkurencja prowadzi do wolniejszego wzrostu produktywności, co hamuje ogólny wzrost gospodarczy.

Badania w tym zakresie m.in. były prowadzone przez Philippe Aghion Antonin Bergeaud i John Van Reenen, którzy w artykule "The Impact of Regulation on Innovation" opisują implikacje i wnioski, w tym ilościowe, dotyczące wpływu regulacji na innowacyjność. Autorzy oszacowali, że regulacja dotycząca firm zatrudniających 50 lub więcej pracowników we Francji jest ekwiwalentna opodatkowaniu zysków o około 2,5 proc. Jej wpływ na zagregowaną innowacyjność wynosi ok 5,4 proc. w porównaniu z sytuacją bez regulacji. Dodatkowo autorzy wskazują, że spadek zagregowanej innowacyjności wynika nie tylko ze spadku tempa innowacji w istniejących firmach, ale też zmniejszenia liczby dużych firm oraz spadku tempa tzw. kreatywnej destrukcji, czyli mniejszej liczby nowych firm wchodzących na rynek, ponieważ zmniejsza się opłacalność konkurowania z istniejącymi firmami.

Złożone procesy regulacyjne mogą powodować opóźnienia w realizacji projektów. W Polsce, przykładem tego problemu jest sektor budownictwa oraz sektor energetyczny, które często borykają się z długimi procesami wydawania i zatwierdzania różnego rodzaju zgód i pozwoleń, co spowalnia rozwój infrastruktury.

Podobnie polskie prawo zamówień publicznych charakteryzuje się licznymi wymogami formalnymi, które muszą spełnić oferenci. Z jednej strony jest to zrozumiałe, gdyż zabezpiecza to interes zamawiającego, którym jest w tym przypadku podmiot sektora finansów publicznych, ale często nadmiernie skomplikowane procedury mogą odstraszać mniejsze firmy od udziału w przetargach, co ogranicza konkurencję i prowadzi do wyższych cen dla zamawiających.