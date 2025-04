Składkę zdrowotną połączmy z podatkiem dochodowym

Dlatego – po trzecie – należałoby ją skasować i włączyć ją do PIT (korygując jego stawki i kasując ryczałt podatkowy, który jest swego rodzaju aberracją, gdzie biurokraci odgórnie ocenili zyskowność i ustalili składki). Z definicji PIT jest on proporcjonalny do osiąganego dochodu, a płacą go też np. osiągający zyski kapitałowe. Gdyby jeszcze udało się włączyć do PIT rolników, wszyscy podatnicy solidarnie, na równych zasadach finansowaliby opiekę zdrowotną w Polsce. A chyba o to chodzi lewicy?

Jak skończyć z kuglowaniem przy finansowaniu zdrowia

Należałoby przy tym zapewnić opiece zdrowotnej – to po czwarte – pierwszeństwo w budżetowym finansowaniu, na równi z obronnością. A wydatki musiałyby być liczone w projekcie budżetu jako odsetek produktu krajowego brutto (6,8 proc. w 2026 r. i 7 proc. w 2027) na podstawie PKB prognozowanego na dany rok, a nie PKB sprzed dwóch lat, bo to zwykłe oszustwo.

Jak załatać dziurawe wiadro NFZ?

Wreszcie w samym systemie potrzebna jest konkurencja i samoregulacja – to po piąte. Bez nich dokładanie pieniędzy będzie laniem wody do dziurawego wiadra. Konkurencję zapewniłyby rywalizujące ze sobą kasy chorych, wprowadzone w miejsce NFZ instytucje publiczne non profit, pilnujące kosztów i w interesie swoich członków naciskające na placówki opieki zdrowotnej, by oferowały jak najlepsze warunki usług.

Samoregulacja to symboliczna, choćby 10-złotowa opłata pacjenta za wizytę u lekarza (i pełna odpłatność za nieodwołaną przez pacjenta wizytę). Ten pierwszy zastanowi się, czy koniecznie musi iść do przychodni (i będzie pamiętał o odwołaniu, jeśli zmieni plany), a drugi będzie miał dodatkową motywację, by pacjenta przyjąć (teraz najlepszy pacjent dla przychodni rodzinnej to taki, który w niej nie bywa). Niezgodne z konstytucją? A czy obecny stan, gdy do „bezpłatnego” lekarza specjalisty ze skierowaniem na cito czeka się ponad pół roku, konstytucji nie łamie?