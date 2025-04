Przekierowanie funduszy z klimatu na obronność

Najbardziej doniosła zmiana dotyczy jednak przekierowania środków europejskich z klimatu na obronność. Inicjatywa unijna na rzecz zbrojenia Europy to odpowiedź na oczekiwanie USA, że Europejczycy mocniej zaangażują się w obronność NATO. Jedna z konsekwencji to przekierowanie części środków z ochrony klimatu na sektor obronny i widać ją już w Polsce.

Warszawa jako pierwsza stworzyła fundusz na rzecz obronności w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Ma on przekierować część środków z polityki klimatycznej miast na rozwój obronności. Rząd pociesza samorządy, że będą mogły dalej inwestować, ale na przykład w schrony, których tak bardzo nam brakuje.

Cytując klasyka, taki mamy klimat. Cała Europa stawia na bezpieczeństwo zgodnie z mottem polskiej prezydencji „Bezpieczeństwo, Europo!”. Należy oczekiwać, że za tymi działaniami pójdą kolejne, zgodne z oczekiwaniami tych, którzy byli mądrzy przed szkodą, przed kryzysem energetycznym oraz inwazją Rosji na Ukrainie.

Priorytety bezpieczeństwa energetycznego nakazują dokończenie wysiłki zapoczątkowanego w 2022 roku i eksmisję Rosjan z sektora energii

Ryzyko powrotu business as usual z Rosją

Niezależnie od tego, jaka będzie polityka Białego Domu, to od Europejczyków zależy, czy rozstaną się na dobre z surowcami rosyjskimi, zgodnie z planem REPowerEU, najpóźniej do 2027 roku, czy zaryzykują bezpieczeństwo wracając do business as usual, jak chciałyby siły prorosyjskie. Tylko od woli Europy zależy np., czy flota widmo Rosji będzie dalej bezkarnie stwarzać zagrożenie na Morzu Bałtyckim. Tylko od nas zależy przyszłość projektu Nord Stream 2.

Skoro mamy klimat na bezpieczeństwo, to priorytety bezpieczeństwa energetycznego nakazują dokończenie wysiłki zapoczątkowanego w 2022 roku i eksmisję Rosjan z sektora energii oraz paliw w Europie, na początek poprzez derusyfikację Rafinerii Śchwedt w Niemczech oraz demontaż gazociągów Nord Stream 1 oraz 2.