O autorach

Kamil Laskowski, Michał Hetmański

Kamil Laskowski – starszy analityk w programie badawczym Gospodarka i Finanse w Fundacji Instrat. Specjalizuje się w transformacji przemysłu i ESG. Michał Hetmański – prezes i współzałożyciel Fundacji Instrat. Badacz wizytujący w London School of Economics. Specjalizuje się w tematach związanych z transformacją energetyczną. Fundacja Instrat to think tank z misją zasilania polityk publicznych otwartymi danymi i badaniami.