Ile spółek ma państwo?

Skarb Państwa posiada, według stanu na 30 września 2024 r., udziały/akcje w 400 spółkach (Wykaz spółek z udziałem Skarbu Państwa 2024-09-30 – Otwarte Dane), w tym 93 spółki znajdują się w likwidacji lub w upadłości, albo nie prowadzi działalności. To oznacza, że aktywnych jest 307 SSP działających w różnych branżach, od energetyki po hurt rolno-spożywczy, przemysł pasmanteryjny, społeczne inicjatywy mieszkaniowe, jest też fabryka żarówek, PKS-y, Hotel Europejski... W absolutnej większości nie są to branże definiowane jako strategiczne nawet przez samych polityków.

Nadzór właścicielski nad SSP prowadzi aż 17 różnych instytucji państwowych. Niektóre z nich nadzorują właścicielsko tylko jedną spółkę, inne – kilka lub kilkadziesiąt, np. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – 46 spółek. Ministerstwo Aktywów Państwowych jest właścicielem lub współwłaścicielem 130, czyli ok. jednej trzeciej firm znajdujących się w rękach Skarbu Państwa.

Czy udział państwowego właściciela jest naprawdę niezbędny?

SSP to ponad 2 proc. przedsiębiorstw średnich i dużych działających w Polsce (GUS, 2023) – wcale nie tak mało jak na właściciela, który jeśli w ogóle, to w minimalnym, niezbędnym ze względu na bezpieczeństwo państwa i gospodarki stopniu powinien angażować się w działalność gospodarczą. Jednocześnie jest przecież regulatorem rynku, a co ważne, nie ma kompetencji biznesowych. Kontrolę nad strategiczną infrastrukturą gospodarczą, a także nad krytycznymi z punktu widzenia gospodarki i bezpieczeństwa obszarami działalności gospodarczej można zapewnić w inny sposób, m.in. korzystając z ustawy o kontroli niektórych inwestycji. Wystarczy rozszerzyć jej art. 4 o dodatkowe, klasyfikujące się do grupy strategicznej obszary działalności gospodarczej czy poprzez dobrze zdefiniowaną ustawowo instytucję „złotej akcji”.

Osiem SSP wartych jest aż ćwierć biliona złotych

Wartość rynkowa największych SSP i ich znaczenie dla gospodarki są ogromne. Tylko osiem na 400 spółek z udziałem Skarbu Państwa – tych, których akcje notowane są na warszawskiej giełdzie i należą do WIG20 – ma wartość rynkową przekraczającą 250 mld zł. To nie politycy i urzędnicy są właścicielami tego majątku. Jest on własnością nas wszystkich i powinniśmy mieć pewność, że majątek ten jest profesjonalnie i zgodnie z najlepszymi zasadami ładu korporacyjnego wykorzystywany.

Kodeks spółek handlowych (KSH) definiuje obowiązki właścicieli (walne zgromadzenie), rad nadzorczych oraz zarządów w spółkach kapitałowych, a takie są w portfelu Skarbu Państwa (odpowiednio: art. 393–429, 381–392 oraz 368–380). Nie wyodrębnia on spółek z udziałem Skarbu Państwa (i słusznie), mimo że mamy tu do czynienia z pośrednimi (instytucje państwowe, czyli urzędnicy i politycy), a nie bezpośrednimi (prywatnymi) właścicielami. Nie bierze on zatem pod uwagę możliwości upolityczniania działań właściciela wobec spółek, a tak w praktyce w przypadku SSP się działo i dzieje. Pytanie, czy musi się tak dziać i czy tak będzie się działo w przyszłości?