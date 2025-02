Cezary Stypułkowski: W poszukiwaniu właściwego poziomu stóp procentowych

Jakich czynników uzasadniających rozjazd polskiej i europejskiej polityki pieniężnej można się doszukać?

1. Polska gospodarka rozwija się szybciej od europejskiej. Rok 2024 zamknął się wynikiem ok. 3 proc. wobec wzrostu o niecały 1 proc. w strefie euro. Na 2025 r. spodziewamy się utrzymania takiej różnicy: gospodarka strefy euro przyspieszy do ok. 1,5 proc., a Polska ma szanse rozwijać się nawet w tempie 4 proc., jak twierdzą ekonomiści Pekao. Polska rozwija się więc o 2–2,5 pkt proc. szybciej od Europy Zach., którą ma gonić. To typowy wynik, który nie uzasadnia nadzwyczajnie dużej różnicy w stopach procentowych.

2. Nasz kraj boryka się z relatywnie wysoką inflacją i dzielone przez wielu bankierów centralnych obawy o jej uporczywość trafiają na podatny grunt. Niemniej praktycznie wszystkie prognozy zakładają kontynuację jej spadków w 2026 r. i – można przypuszczać – później. Polityka pieniężna nie może już nic zrobić z przejściowym podbiciem inflacji przez czynniki regulacyjne czy podażowe. W horyzoncie, który dla niej jest najważniejszy (rok–dwa lata), inflacja będzie spadać i tworzyć przestrzeń do dostosowania stóp procentowych.

Lek gorszy od choroby?

O ile gospodarka „jakoś” działa przy obecnym poziomie stóp procentowych, o tyle w danych widać niepożądane tendencje, których utrwalenia warto uniknąć. Po pierwsze, stabilizowanie stóp procentowych w Polsce na obecnym poziomie sprawia, że stają się one coraz wyższe w relacji do stóp w krajach sąsiednich. Im wyższe różnice, tym większa szansa niekontrolowanego umocnienia złotego i tym boleśniejszy dla eksporterów kurs. Zważywszy na rolę eksportu w naszym małym cudzie gospodarczym, to ryzyko, którego nie można zaniedbać.

Po drugie, wysokie stopy procentowe są problemem dla inwestycji, zwłaszcza teraz. Kontynuacja rozwoju zależy od kluczowych inwestycji transformujących gospodarkę, sieć transportową, połączenia ze światem, system energetyczny i inne elementy. 2025 r. zapowiada się jako dobry początek tej drogi, bo dynamika inwestycji może być dwucyfrowa. Na tym etapie zadziałają głównie siły sektora publicznego, ale transformacja się nie powiedzie bez inwestycji prywatnych, których skala zależy m.in. od stóp procentowych. Nie tylko bezpośrednio z rachunku ekonomicznego, ale i pośrednio, poprzez kształtowane przez stopy nastroje firm i konsumentów.

Nie bójmy się cięć

Sektor bankowy jest gotów na inwestycyjne przyspieszenie. Problemem nie jest podaż kredytu, bo polskie banki są w stanie istotnie go zwiększyć. Szerokie spektrum wskaźników sugeruje jednak, że polskie firmy i konsumenci ostatnio redukowali swoje zobowiązania. Problemem jest więc niedostateczny popyt na kredyt. W konsekwencji grozi nam niewykorzystanie potencjału gospodarki, polskich firm. Ryzykujemy, że przegapimy najlepszy moment na duże projekty transformacyjne i budowę nowych przewag konkurencyjnych kraju (przewaga niskich kosztów pracy się wyczerpuje). W takiej sytuacji obniżka stóp procentowych mogłaby stać się impulsem dla przedsiębiorców do inwestowania. Warto spróbować i dać szansę niższym stopom.