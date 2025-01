Jan Maria Szomburg: Polska na strategicznym rozdrożu

Relatywny spadek jakości życia i pogorszenie poczucia bezpieczeństwa licznych grup społecznych w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Francji czy Wielkiej Brytanii są przyczyną masowej frustracji. Coraz częściej skutkuje ona wyborem przywódców politycznych obiecujących powrót do „czasów świetności”, promujących stawianie własnego kraju na pierwszym miejscu kosztem relacji międzynarodowych. Zamiast wzmacniania idei globalnej wioski rosną podziały zarówno wewnątrz Zachodu, jak wobec innych państw. Na wielu płaszczyznach wyostrzają się różnice, nomenklatura sojusznik-przeciwnik wybrzmiewa coraz mocniej, a neutralność polityczna przestaje być obowiązującym dogmatem. To natomiast przyczynia się do podejmowania nieoptymalnych decyzji ekonomicznych. Podejście rynkowe zamienia się w wojnę celną i konkurs na gospodarcze dotacje na zasadzie „kto da więcej swoim”, co w następstwie obniża konkurencyjność całego systemu.

Taką grę wygrywają ci, którzy mają najgłębsze kieszenie, co stawia Polskę na przegranej pozycji. Zresztą choćbyśmy sami jako kraj byli najzdrowszym ekonomicznie organem, to jeśli organizm (UE, ale i szerzej – Zachód), którego jesteśmy integralną częścią, znajduje się w poważnych tarapatach i, z roku na rok, coraz bardziej niedomaga to i dla nas nie będzie zadowalających perspektyw.

Na te uwarunkowania trzeba jeszcze nałożyć przetaczające się przez świat strukturalne megatrendy. Po pierwsze, przechodzenie na gospodarkę zeroemisyjną, czyli zmianę reguł gospodarczej gry w kierunku uwzględnienia całych kosztów oddziaływania na klimat i środowisko.

Po drugie, wzrost znaczenia cyfryzacji i nowoczesnych technologii we wszystkich dziedzinach ekonomii, a także idąca za tym zjawiskiem silna koncentracja korporacji technologicznych (tzw. big techów) o charakterze de facto monopolistycznym.

Po trzecie, wielkie przesilenie demograficzne, a więc strukturalna zmiana świata, którego populacja w ostatnich stuleciach cały czas dynamicznie rosła, w stronę stopniowego wygaszenia i wreszcie odwrócenia się tego zjawiska, które – działając w przeciwnym kierunku – dopiero się rozpędza i przybiera na sile.

Koniec paliwa wzrostu

Kurczenie się potencjału demograficznego jest odczuwalne w sposób szczególny w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, również w Polsce. Masa młodych, dobrze wykształconych kadr, z którymi przekraczaliśmy próg wolnorynkowego świata, jest teraz w średnim wieku, a następców, z racji potężnego niżu demograficznego, będzie drastycznie mało. Co więcej, na starcie bazowaliśmy na niewysokich oczekiwaniach płacowych i niskich kosztach pracy – dziś wymagania pracowników są znacznie wyższe. Rozwiązaniem obu tych problemów mogłaby być imigracja, oczywiście mądrze przeprowadzona, tak by przyciągnąć utalentowane i chcące pracować osoby, ale też systemowo zagwarantować ich społeczną integrację i przez to uniknąć błędów, które popełniły w tej sferze kraje Zachodu, skazując się na gettyzację i silne wewnętrzne podziały. Choć przyciągnięcie imigrantów na istotną skalę może być nie do zrealizowania, skoro z wyzwaniem demograficznym mierzą się dziś niemal wszyscy...