Prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński: Luka wiedzy w zarządzaniu

Aby wyjaśnić ten paradoks, trzeba sięgnąć do „grzechu pierworodnego” nauki organizacji i zarządzania z okresu jej kształtowania się jako współczesnej dyscypliny naukowej. Założono wówczas, że organizacje tworzone są po to, by zrealizować jakieś zewnętrzne wobec nich cele i zadania określone przez ich twórców i właścicieli. Znakomicie ujął to autor jednego z popularnych amerykańskich podręczników zarządzania R.M.Hodgetts: „getting things done through other people”. Temu miała być podporządkowana wewnętrzna spójność organizacji i proces zarządzania nią. Profesor Jan Zieleniewski twierdził, że „części mają współprzyczyniać się do powodzenia całości”. Kiedy jako student SGPiS zdawałem u niego egzamin z teorii organizacji i zarządzania, ośmieliłem się zwrócić uwagę, że być może równie istotna jest zależność odwrotna: „współprzyczynianie się całości do powodzenia części”. Ta odwrotna zależność była jednak systematycznie pomijana w mainstreamie nauki organizacji i zarzadzania.

Bez echa pozostał artykuł Franka Abramsa z „Harvard Business Review” z 1951 r. z wyraźnie sformułowaną tezą, że istotą skutecznej filozofii zarządzania jest utrzymywanie równowagi między równoprawnymi interesami różnych grup zainteresowanych funkcjonowaniem organizacji. Nauka konsekwentnie ignoruje więc fakt, że ludzie w organizacjach realizują osobiste cele, które nierzadko pozostają w sprzeczności z „oficjalnymi”, wymienianymi w napuszonych mission statements.

I to właśnie cele „prywatne” są realizowane w praktyce przez ludzi organizacji: menedżerów, którzy mają wpisaną w kulturowe DNA swoich ról społecznych zdolność do tworzenia nieformalnych koalicji dla zabezpieczenia własnych interesów. Jak to ujął laureat Nobla Robert Aumann, „Incentives explain all”. Innymi słowy organizacje są głupie, bo ludzie są mądrzy, a w każdym razie sprytni.

Teoria czy przypadek

Na przełomie lat 50. i 60. ubiegłego wieku w środowisku jednego z moich mistrzów, późniejszego noblisty Herberta Simona na Carnegie Mellon University pojawiła się behawioralna teoria firmy (March & Simon). Była ona rzadką próbą budowy ogólnej teorii organizacji i zarządzania ze wszystkimi trzema jej immanentnymi funkcjami: identyfikacji, eksplanacji i predykcji. Teoria opierała się na założeniu istnienia wewnętrznej gry interesów, która w procesie negocjacji i przetargów prowadzi do koalicji, podejmującej uzgodnione decyzje. A wiemy, jak to bywa w koalicjach. Nie można niczego zakładać z góry, trzeba to empirycznie badać. W czasie pobytu w Carnegie Mellon zostałem przekonany do takiego sposobu uprawiania nauki organizacji i zarządzania: stałej konfrontacji teorii z aktualną empirią. Niestety, proteoretyczna orientacja w nauce zarządzania lansowana na Carnegie Mellon przegrała konkurencję ze skrajnie indukcyjną filozofią opartą na analizie przypadków i praktyce doradztwa wypracowaną na Harvardzie.

Behawioralna teoria firmy nie doczekała się szerszej weryfikacji empirycznej i ugruntowanych poznawczo modeli kolektywnego uzgadniania decyzji w organizacjach. Nadal dominuje złudzenie, że decyzje w takich organizacjach, jak Volkswagen czy Estee Lauder, podejmuje jakiś racjonalny demiurg, który może się czasami pomylić, ale w zasadzie reprezentuje wymogi „powodzenia całości” w rozumieniu Zieleniewskiego. Przy takim założeniu nie możemy poznać prawdziwych przyczyn niepowodzeń, jakby tego chciał Herbert Simon.

Próbą wyjaśnienia rzeczywistych mechanizmów decyzyjnych w organizacjach były koncepcje i modele gry organizacyjnej. Na przełomie lat 70. i 80. pojawiły się w Europie (Crozier, Friedberg) i w USA (Pfeffer, Salancik). Były jednak postrzegane jako prace socjologiczne i nie zyskały popularności w środowiskach nauk zarządzania. Wyraźnie brakowało przełożenia na praktykę menedżerską. Nasz polski model gry organizacyjnej (Koźmiński, Zawiślak) wykazywał podobne słabości: oderwanie od praktyki zarządzania i niską zdolność do predykcji. Brakowało rozpoznania rzeczywistych kryteriów wyboru, którymi posługiwali się gracze. Pewnym osiągnięciem było odróżnienie gier produktywnych od pasożytniczych.