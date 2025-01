O entuzjazm trudniej na rynkach wschodzących (EM). Od wyborów w USA odpłynęło z nich 8 mld dol., w tym aż 4 mld dol. z funduszy nakierowanych na Chiny. Zachodnia Europa straciła ok. 14 mld dol., a fundusze japońskie ok. 6 mld dol.

Indeks walut krajów EM banku JPMorgan stracił do dolara w okresie niespełna trzech miesięcy ponad 5 proc., co było największym spadkiem od września 2022 r. Przy tym był to siódmy z rzędu roczny spadek tego indeksu. Wszystkie 23 waluty śledzone przez Bloomberga spadły w ostatnim kwartale 2024 roku. Od początku października dolar zyskał ponad 6 proc., co było najlepszym kwartalnym wynikiem od wczesnej fazy zaostrzania polityki pieniężnej przez Fed w 2022 r.

Trump kojarzy się inwestorom z ryzykiem. A ryzyko wywołuje chęć zawinięcia do bezpiecznego portu. Nie ma dla inwestorów bezpieczniejszego portu niż aktywa amerykańskie. Za to prezydent Trump, „wygaszając” ryzyko geopolityczne, jakim jest eskalacja wojny w Ukrainie, osłabia strach, czyli jeden z głównych motywów dla intensywnego napływu kapitału do Stanów. W miejsce obaw wkraczają nadzieje związane z bodźcami o charakterze czysto ekonomicznym. To m.in. przewaga USA pod względem dynamiki PKB, płynności rynku finansowego czy spreadu w stopach procentowych odnoszonego do innych rynków bazowych, w tym przede wszystkim do Europy. Są to więc czynniki ponownie faworyzujące USA.

Stąd znakomita większość czołowych instytucji finansowych – abstrahując od niepewności towarzyszącej gospodarczym zapowiedziom ekipy Trumpa – przewiduje, że dobry rok dla rynku akcji w Stanach, jakim był 2024, z napływem netto rzędu 350 mld dol., znajdzie przedłużenie także w roku 2025. Ale czy tak będzie? Wielkie zakłady rynku z niewiadomymi, takimi choćby, jak postępowanie Fed, będą już niebawem w pełnym toku.

Bo Fed ma więcej powód do obaw związanych z Trumpem niż tylko cła. Ogromnym rozsadnikiem niepewności jest przyszła polityka migracyjna. Po pandemii dane z każdego rynku pracy są dla ekonomisty równocześnie dżunglą i kopalnią tematów do przemyśleń. A stają się już prawdziwie pasjonujące w przypadku takiego kraju jak USA. Tu nie dość, że decyzje Fed wpływają na globalny rynek finansowy, to jeszcze bank centralny ma dualny mandat, dzielony między cel inflacyjny i zatrudnienie. A to mu pracy w warunkach wysokiej niepewności z pewnością nie ułatwia.