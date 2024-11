Europa jest zdana na samą siebie

Przy tak poważnych ograniczeniach amerykańskiej potęgi militarnej Europa musi zadbać o własne bezpieczeństwo. Jednak wiodące kraje europejskie, takie jak Niemcy, nie nadążają, a Rosja wyprzedza Europę w dziedzinie produkcji zbrojeniowej. Rzeczywistość bezpieczeństwa Europy jest taka, że wyzwaniem dlań jest rosyjskie wojsko, które jest dziś liczniejsze i lepiej wyposażone niż w lutym 2022 r., kiedy rozpoczął się pełnoskalowy atak na Ukrainę.

Potrzebna wola polityczna do zwiększenia wydatków obronnych

Renesans przemysłu obronnego w Europie jest jednak możliwy. Po pierwsze, potrzebne jest finansowanie, aby umożliwić osiągnięcie odpowiedniej skali oraz efektywności kosztowej popytu i podaży. Duże kraje europejskie, zwłaszcza Niemcy, nie podejmują wiarygodnych długoterminowych zobowiązań budżetowych. Ale nie jest to problem ograniczeń finansowych, ale raczej braku woli politycznej. Budżety obronne muszą uzyskać wyższy priorytet. W celu sfinansowania drogiego sprzętu, np. do obrony powietrznej, który będzie używany przez dziesięciolecia, należy wyemitować dług, zarówno na szczeblu krajowym, jak i Unii Europejskiej.

Trzeba zaangażować Europejski Bank Inwestycyjny

Po drugie, firmy zbrojeniowe zwiększą inwestycje w zdolności produkcyjne na skalę przemysłową, jeśli będą przekonane, że budżety obronne będą odpowiednio duże. Mniejsze firmy, które często są motorem innowacji, obecnie borykają się z ograniczeniami finansowymi. Wsparcie dla projektów wyłącznie obronnych ze strony takich instytucji jak Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) byłoby więc ważnym sygnałem dla sektora finansowego, że to już czas, aby zdjąć piętno z inwestycji w obronność.

Trzeba przełamać nacjonalizm gospodarczy

Po trzecie, skala produkcji musi się zwiększyć, aby obniżyć cenę jednostkową. Jednak rozdrobnienie rynków obrony narodowej i nacjonalizm gospodarczy sprawiają, że liczba zamówień w Europie pozostaje zbyt mała, aby uzasadnić produkcję przemysłową. Jednym z kluczowych kroków mogłoby być wspieranie porozumień politycznych umożliwiających wspólne zakupy. Wojna na Ukrainie ujawniła również fragmentaryczną naturę egzekwowania standardów NATO. To zmniejsza interoperacyjność i podważa skuteczność bojową europejskich armii. UE mogłaby odegrać rolę w egzekwowaniu standardów NATO, co również obniżyłoby koszty.

Warto nawiązać współpracę z partnerami spoza UE

Po czwarte, UE nie musi być zafiksowania na „kupowaniu tego, co europejskie”. Zamiast tego, inteligentne preferencje oznaczałyby skupienie się na miejscowych firmach w celu zwiększenia autonomii strategicznej, ale także na współpracy z głównymi partnerami spoza UE, gdy to okaże się bardziej opłacalne, terminowe albo z perspektywy autonomii strategicznej nieistotne. Umowa Trinity House z października 2024 r. między Niemcami a Wielką Brytanią jest wzorem dla takich umów. Wzmocniona współpraca z Ukrainą w zakresie produkcji obronnej będzie mądrze służyć nie tylko bezpieczeństwu tego kraju, ale także stanie się okazją do nauki i rozwinięcie produkcji na dużą skalę przy niskich kosztach.