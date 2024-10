Prof. Wojciech Paprocki: Czysty zysk z cyfrowych tachografów

Przestroga dla Europy

Zrozumienie sytuacji w transporcie drogowym ładunków ułatwia lektura krytycznych opinii o realiach gospodarki europejskiej. Według wybitnego ekonomisty Philippe’a Aghiona, specjalizującego się w projektowaniu polityk wzrostu i roli państwa, władze publiczne w Europie są wprawdzie zdolne do przygotowania ambitnych planów rozwojowych, ale w przeciwieństwie do Amerykanów i Chińczyków nie potrafią skutecznie wesprzeć podmiotów gospodarczych, aby sprawnie i efektywnie wdrażać innowacje o przełomowym znaczeniu.

Timotheus Höttges , od 2014 r. dyrektor generalny Detsche Telekom AG, większościowego akcjonariusza T-MOBILE US, jednoznacznie krytykuje to, że w Europie dopuszczono do zdominowania gospodarki przez podmioty zainteresowane blokowaniem konkurentów, a nie uzyskiwaniem większych zdolności konkurowania. André Schwämmlein, założyciel start-upu FLIX SE, który zbudował europejską sieć komunikacji autobusowej i przejął Greyhounda, największego przewoźnika autobusowego w USA i zarządza po obu stronach Atlantyku wiodącymi w branży firmami, uważa, że łatwiej rozwijać biznes w Ameryce niż w Europie. Ich poglądy są ważną przestrogą. Wynika z nich, że przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego w Europie może nastąpić jedynie po istotnej korekcie ram działania władz publicznych i ekosystemu gospodarczego.

Problem z dialogiem

W opis kryzysu w gospodarce europejskiej i sektorze transportu wpisuje się praktyka debaty publicznej. W Polsce zrzeszenia przewoźników drogowych i innych usługodawców z sektora logistycznego wystosowały dramatyczny apel do Sejmu i rządu RP o wsparcie branży drogowej. Bez skutku. Zrzeszenia branżowe w Niemczech skierowały wniosek do rządu federalnego o powołanie specjalnej komisji do analizy trudności w transporcie drogowym. Komisja po pięciu miesiącach przedstawiła raport z diagnozą sytuacji i wnioskami.

Znamienne, że zarówno w Polsce, jak i w Niemczech dialog między branżą transportową a władzą publiczną koncentruje się na łagodzeniu dokuczliwości zmian. Brak natomiast dyskusji o głębokiej korekcie europejskiej polityki transportowej oraz poszukiwaniu rozwiązań, które zapewnią stabilność działania, a potem rozwój przewoźników drogowych w trakcie transformacji.

Zysk z transformacji cyfrowej

Włączając się do debaty o korekcie ram dla rynku usług transportu drogowego, zgłaszam konkretną propozycję. Zachęcam do wykorzystania zalet wymuszonej administracyjnie zmiany tachografów. Od 23 sierpnia 2023 r. obowiązuje unijna regulacja, zgodnie z którą nowy tabor służący wykonywaniu zarobkowych drogowych przewozów towarów musi być wyposażony w cyfrowe tachografy drugiej generacji. Do 18 sierpnia 2025 r. mają być w nie wyposażone samochody już wykorzystywane do przewozów międzynarodowych w UE. Pojawia się wątpliwość, czy władze publiczne UE, wprowadzając ten obowiązek, dostrzegły korzyści?

Cyfrowy tachograf drugiej generacji to przykład stosowania internetu rzeczy (Internet of Things, IoT): bez ingerencji człowieka urządzenie rejestruje dane i automatycznie je transferuje do innego urządzenia znajdującego się poza pojazdem (tzw. transfer danych V2X). Już w 2025 r. w Europie dokona się zatem przełom. Jego efekty będą odczuwalne, jeśli zarówno władze publiczne, załadowcy, jak i przewoźnicy skorzystają z nowych możliwości.