Każdy z opisanych filarów SPLISS należałoby więc poddać odrębnej analizie i na ich podstawie, stworzyć podstawę piramidy, czyli strategię określającą zintegrowane podejście organizacyjne do całego systemu sportu (przypomnijmy, że po wygaśnięciu Programu rozwoju sportu do roku 2020, nowa strategia jak dotychczas nie powstała). Wzorce z naszego badania efektywności wydatków (7 krajów o 100% efektywności) mogą być praktyczną wskazówką w obszarze dobrych praktyk. Jednak, co też istotne, wszelkie dotychczasowe badania wskazują, że nie ma jednego uniwersalnego modelu organizacji sportu zapewniającego sukces. Dla każdego z filarów odrębnie można więc szukać dobrych praktyk i kreatywnie je „wpinać” do tworzonego systemu.

Myśląc o działaniach „na już”, na poziomie ministerialnym, na pewno warto byłoby też przemyśleć, czy zapowiadana rezygnacja z komponentu szukania talentów sportowych w ramach programu „Odkrywamy sportowe talenty” jest słuszna. O ile uczynienie priorytetu z monitorowania rozwoju kompetencji sportowych u dzieci trudno w jakikolwiek sposób kwestionować, to komponent współpracy z klubami sportowymi na rzecz identyfikacji najzdolniejszych sportowo uczniów nie stoi z tym celem w sprzeczności.

Identyfikacja talentów i wskazanie ścieżek rozwoju sportowego jest jedną z podstaw piramidy wynikającej ze SPLISS, a przyjęcie systemu wzorowanego akurat na modelu słoweńskim (trwale efektywnym) wydawało się dobrym rozwiązaniem.

Czy takie zmiany zagwarantują nam większe sukcesy olimpijskie? W skali jednej czy drugiej imprezy – oczywiście gwarancji nie ma, bo tak jak teraz możemy mieć sportowców, którzy niejako pomimo nieefektywnego systemu potrafią osiągać wybitne wyniki, tak samo możemy mieć świetny system szkolenia i niesprzyjające okoliczności, w których oczekiwany wynik nie zostanie osiągnięty. Systemowo jednak, możemy zwiększać prawdopodobieństwo (jak to zwykle bazując na dorobku nauk społecznych) oczekiwanych zdarzeń w dłuższej perspektywie.

Nie o liczbę medali, ale relację efektów do nakładów więc chodzi. Jesteśmy nieefektywni, ale – choć wiele hipotez pojawiających się ostatnio w obiegu medialnym wydaje się słusznych, nadal do końca nie wiemy dlaczego (i co DOKŁADNIE robić, aby było lepiej). Pozostając w terminologii sportowej – to właśnie jest mecz, który mamy teraz do rozegrania.

O autorach Szczepan Kościółek, Karolina Nessel Pracownicy naukowi Instytutu Przedsiębiorczości Uniwersytetu Jagiellońskiego, badawczo zajmującymi się ekonomicznymi zagadnieniami rynku sportu. Wykładowcy na kierunku „Zarządzanie w turystyce i w sporcie” na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Przygotowano na podstawie:

Andreff W., Scelles N., Bonnal L., Andreff M., & Favard P. (2024). La Prévision Économique Des Médailles Par Nation Aux Jeux Olympiques De Paris 2024, Revue de l’OFCE, 185, 13–56.

De Bosscher, V., Shibli, S., Westerbeek, H., & Van Bottenburg, M. (2015). Successful elite sport policies: an international comparison of the sports policy factors leading to international sporting success (SPLISS 2.0) in 15 nations. Meyer & Meyer Sport.

Nessel, K. (2021) Balancing mass sports participation and elite sports performance:

heterogeneity of eu countries, Journal of Physical Education and Sport, 21(2), 1156–1164.

Nessel, K., & Kościółek, S. (2022). The total sporting arms race: benchmarking the efficiency of public expenditure on sports in EU countries. European Sport Management Quarterly, 22(6), 833-855.

Scelles, N., Andreff, W., Bonnal, L., Andreff, M., & Favard, P. (2020). Forecasting national medal totals at the Summer Olympic Games reconsidered. Social science quarterly, 101(2), 697-711.

Weed, M., Coren, E., Fiore, J., Wellard, I., Chatziefstathiou, D., Mansfield, L., & Dowse, S. (2015). The Olympic Games and raising sport participation: a systematic review of evidence and an interrogation of policy for a demonstration effect. European sport management quarterly, 15(2), 195-226.

Wicker, P., Hallmann, K., Breuer, C., & Feiler, S. (2012). The value of Olympic success and the intangible effects of sport events–a contingent valuation approach in Germany. European sport management quarterly, 12(4), 337-355.