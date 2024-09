Na początku jednak weźmy w nawias dwa czynniki, które od dłuższego już czasu powodują słabnięcie wzrostu gospodarczego nie tylko w Chinach. Przedstawiając rzecz najprościej, jest tak, że skoro tempo wzrostu PKB zależy od liczby przepracowanych w danej gospodarce godzin i wydajności produkcji, to starzenie się społeczeństw i trwały spadek wydajności spowalniają tempo wzrostu PKB. Oba zjawiska występują dzisiaj nie tylko w krajach wysoko rozwiniętych, ale także w Chinach.

Ktoś powie, że Chiny się starzeją, ale przecież wraz z napływem inwestycji zagranicznych napływają do nich nowe technologie. Powinno to zapewniać, jak dzieje się to między innymi u nas, względnie wysokie tempo wzrostu wydajności. I rzeczywiście tak jest, ale Chiny, mimo że są krajem na średnim poziomie rozwoju, znalazły się w szeregu dziedzinach na granicy technologicznej, jak ekonomiści określają sytuację, w której określony kraj ma już u siebie najlepsze istniejące technologie. W takiej sytuacji o wzrost wydajności jest już o wiele trudniej. Jego źródłem muszą być innowacje.

Trudno wykluczyć, że Chinom w jakimś stopniu to się uda. Przemawiają za tym ogromne kwoty wydawane od wielu lat na naukę, szkolnictwo wyższe, a także na badania podstawowe i wdrożenia. Powstały wskutek tego warunki, w których dominacja technologiczna Chin w różnych dziedzinach zaczyna być coraz bardziej realną perspektywą.

Co więcej, gdy patrzy się na dane, widzimy kontynuację dynamicznego wzrostu roli sektora prywatnego w chińskiej gospodarce. Od lat 90. udział firm państwowych w tworzeniu chińskiego PKB spadł z 70 proc. do 40 proc. Udział sektora prywatnego nadal rośnie, pomimo że prezydentura Xi Jinpinga przyniosła wyraźne faworyzowanie firm państwowych – zwłaszcza gdy rzecz dotyczy dostępu do kredytu.

Amalgamat biznesu i partyjnej biurokracji

Sytuacja ta rodzi pytanie, czy mamy w Chinach do czynienia z dynamicznie rozwijającą się gospodarką rynkową pomimo braku demokracji?

Na pierwszy rzut oka to tak wygląda. Od razu jednak pojawia się pytanie, czy władza autorytarna, która chce kontrolować każdy aspekt życia obywateli i ściga politycznych dysydentów nawet poza granicami Chin, rzeczywiście pozwoli, by szybko rosnąca klasa przedsiębiorców na tyle się wzmocniła, że mogłaby z czasem przejąć władzę polityczną – analogicznie jak burżuazja przejęła ją w Europie od arystokracji w wyniku pierwszej rewolucji przemysłowej, co przyczyniło się do powstania nowoczesnej demokracji.