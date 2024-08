Polska gospodarka charakteryzuje się jedną z najniższych stóp inwestycji w UE, mierzonych ich udziałem w PKB – w 2022 r. wyniosła ona zaledwie 16,8 proc. Co istotne, nie jest to jedynie problem roku 2022; stopa inwestycji w PKB spada systematycznie od 2009 r. O ile w sektorze rządowym stopa inwestycji kształtuje się nieco powyżej średniej unijnej, to w przypadku przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w Polsce notuje się najniższy poziom stopy inwestycji w całej Unii.

Poza uwarunkowaniami strukturalnymi charakterystycznymi dla polskiej gospodarki istotny wpływ na bieżący niski poziom inwestycji mają czynniki związane z oceną obecnej i przyszłej sytuacji gospodarki. W lipcu 2024 r., według danych GUS, wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysłowym wyniósł –9,8, co jest wynikiem zbliżonym do kilku poprzednich miesięcy, ale jednak ujemnym, co oznacza, że nastroje przedsiębiorstw kształtują się na poziomach relatywnie niskich.

Niepewność, którą identyfikują przedsiębiorcy, wynika przede wszystkim z sytuacji na rynku pracy. Z jednej strony mamy do czynienia z istotnym wzrostem kosztów pracy, z drugiej zaś ponad 60 proc. przedsiębiorstw w przemyśle wskazuje na niedobór siły roboczej jako istotną przeszkodę w prowadzeniu działalności.

Dodatkowo sytuacji nie poprawiają jedne z najwyższych stóp procentowych w Europie, co bezpośrednio przekłada się na wzrost kosztów finansowych oraz skłania banki komercyjne do utrzymywania restrykcyjnych polityk kredytowych, zwłaszcza wobec małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). W rezultacie głównym źródłem finansowania dla przedsiębiorstw pozostają środki własne, które stanowią ponad 66 proc. całości, podczas gdy finansowanie kredytem bankowym oscyluje nieco powyżej 10 proc. Dodatkowym obciążeniem dla firm są wysokie ceny energii.

Czy to oznacza, że jesteśmy skazani na dalszy, nieuchronny spadek stopy inwestycji? Niekoniecznie. Pomimo wielu obiektywnych trudności polska gospodarka posiada także swoje szanse, które można wykorzystać.

W przeszłości inwestycje publiczne częściowo kompensowały lukę w inwestycjach firm, osiągając wyższy poziom w relacji do PKB. Również tym razem mogą one znacząco przyczynić się do poprawy stopy inwestycji. W Polsce duża część środków europejskich jest dystrybuowana za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Nie jest to zresztą przypadek odosobniony – banki rozwoju odgrywają szczególnie istotną rolę w finansowaniu inwestycji, zwłaszcza na początkowym etapie powstawania nowych sektorów gospodarki i przy projektach innowacyjnych, w które sektor prywatny mógłby nie zainwestować z powodu zbyt wysokiego ryzyka.