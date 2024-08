Pojawiły się w wypowiedziach publicznych komentarze o następującej wypowiedzi publicznej Pani Katarzyny Nałęcz-Pełczyńskiej, wiceprzewodniczącej partii Szymona Hołowni Polska 2050 (patrz „Rzeczpospolita" z 9.08): „Jeśli nic nie zrobimy, to przyszłe emerytury będą znacznie mniejsze: prognoza ZUS to nawet 23% ostatniej pensji. 15 lat temu na jedną osobę w wieku emerytalnym pracowały 4 osoby, teraz to są niespełna 3 osoby, a w roku 2050 będą mniej niż dwie".

W odpowiedzi na te prognozy drugi rząd PO-PSL w roku 2013 zapowiedział bardzo stopniowy wzrost formalnego wieku emerytalnego kobiet do 65 lat a mężczyzn do 67. To byłby krok ekonomicznie racjonalny dla kraju, ale już sama propozycja okazała się politycznie bardzo kosztowna, bowiem bardzo pomocna dla PIS w wyborach prezydenckich i parlamentarnych. Po tym doświadczeniu obecny rząd koalicyjny Tuska nie proponuje teraz podniesienia formalnego wieku emerytalnego, a nawet uznał swoją propozycję z roku 2013 bardzo stopniowego podnoszenia wieku efektywnego za błąd.

Co rząd koalicyjny Tuska powinien zrobić teraz?

Jedna możliwość to dofinansować ZUS z budżetu państwa na skalę umożliwiającą utrzymanie przyszłych emerytur na poziomie około 40-50% przyszłych ostatnich pensji. Takie dodatkowe dofinansowanie będzie kosztować budżet już teraz około 100-200 mld zł rocznie, rosnące stopniowo do około 300-500 mld zł za około 10-15 lat, jeszcze więcej potem. Taki dodatkowy wydatek byłby oczywiście zabójczy dla stabilności finansów publicznych. Tę stabilność definiuje Art 216 punkt 5 Konstytucji: dług publiczny liczony poprawnie, czyli wg definicji UE, powinien być poniżej 60% PKB. Nawet przy obecnym stanie rzeczy w obszarze emerytalnym, w konsekwencji silnych wzrostów wydatków na obronę narodową, zdrowie i transfery socjalne pojawiło się już ryzyko znacznego przekroczenia przez dług publiczny tego konstytucyjnego limitu 60% w najbliższych kilku latach .

Alternatywa? Pierwsza możliwość to stworzyć silną zachętę finansową do kontynuowania pracy po przekroczeniu formalnego wieku emerytalnego. Ta zachęta dla emerytów to zerowy podatek PIT od ich dochodów z pracy. Obecny rząd tę zachętę proponuje.