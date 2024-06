Unijnym celem powinna być umowa z USA dotycząca czystych technologii. I choć to trudne zadanie, warto podjąć ten wysiłek w ramach transatlantyckiej inicjatywy na rzecz zrównoważonego handlu.

Czas zrównoważyć relacje z Chinami

Jeśli chodzi o Chiny, to Unia ma inne podejście. Chociaż są one drugim co do wielkości partnerem handlowym UE, musimy zrównoważyć nasze relacje. Chińska polityka przemysłowa prowadzi do nadprodukcji, więc Unia zwiększa ochronę swojego rynku przed nieuczciwą konkurencją. Istnieje też ryzyko wykorzystania handlu jako narzędzia nacisku ze strony Pekinu. Dlatego Unia musi ograniczyć swoją zależność od Chin w krytycznych sektorach przemysłu poprzez różnorodność i zarządzanie ryzykiem.

Ponadto UE powinna złożyć wniosek o przystąpienie do Porozumienia o Całościowym i Progresywnym Partnerstwie Transpacyficznym (CPTPP). To pozwoli na kształtowanie zasad handlu, rozszerzenie dostępu do rynków w regionie, a także przeciwdziałanie wpływom Chin.

Dodatkowo decydenci muszą być świadomi zmian geopolitycznych, bo rywalizacja między USA a Chinami może prowadzić do rosnącej fragmentacji łańcuchów dostaw. Międzynarodowy Fundusz Walutowy oszacował, że taka fragmentacja może kosztować światową gospodarkę nawet 12 proc. PKB.

Czytaj więcej Gospodarka Zapaść w gospodarce Chin. Partia ma na nią jeden sposób Koniec trwającego od 40 lat szybkiego rozwoju Chin to już pewnik. Dlaczego gospodarka Państwa Środka popadła w tarapaty, i co partia komunistyczna robi, by mimo tych problemów utrzymać się przy władzy?

Polityka handlowa UE na świecie powinna być elastyczna

Oprócz relacji z USA i Chinami, Unia Europejska będzie dostosowywać swoją politykę handlową do globalnej sieci partnerów. Nadszedł czas rozwoju dwustronnych relacji handlowych. Tu unijną politykę gospodarczą powinna cechować elastyczność i otwartość, a także podejścia dostosowane indywidualnie do każdego partnera.