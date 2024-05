Budownictwo społeczne potrzebuje wzmocnienia

Nie ulega wątpliwości, że szeroko rozumiane państwo powinno się zaangażować w rynek mieszkaniowy. Jest bowiem duża grupa obywateli, która nigdy nie będzie klientem firm deweloperskich. Inna z kolei grupa jest zawieszona między dwoma segmentami rynku – jest „za biedna” na kredyt, ale i „za bogata” na lokum komunalne. Wydaje się, że jest to do zrealizowania bez przywoływania programu „Mieszkanie+”. Wszak dwie dekady temu proporcje podaży mieszkań w Polsce były zupełnie inne niż dziś. Jak wskazują dane GUS, w 2004 r. deweloperzy ruszyli z budową 23,3 tys. mieszkań. W przypadku budownictwa społecznego było to prawie 7 tys. lokali, społecznego czynszowego – 3,7 tys., a komunalnego – 1,9 tys. Proporcje w 2023 r. wynosiły już 114 tys. do 5 tys.