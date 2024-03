Krzysztof Adam Kowalczyk: Nasz egoizm gospodarczy będzie zdradą Ukrainy

Czytaj więcej Rolnictwo Premier Tusk o imporcie z Ukrainy: „nikt nie uzyska 100 proc. satysfakcji" - W kwestii rolnictwa posunęliśmy się o krok do przodu – powiedział premier Donald Tusk. Z kolei premier Denys Szmyhal zapowiedział, że Ukraina wstrzymała wydawanie licencji na eksport zboża do Polski.

Tak oto pomoc Ukrainie – a obok uzbrojenia najlepszą rzeczą, jaką możemy jej dać, jest dostęp do 450 mln unijnych konsumentów – staje się zakładnikiem w wyborach do europarlamentu. To samo dzieje się w USA, gdzie kilkadziesiąt miliardów dolarów, bez których zabraknie uzbrojenia przelewającym krew żołnierzom, stało się zakładnikiem zmagań między Donaldem Trumpem i Joe Bidenem przed listopadowymi wyborami prezydenckimi.

Jak sprzeczność interesów wpłynie na negocjacje o akcesji Ukrainy do UE

A na horyzoncie mamy przecież rozmowy o akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej. Nie możemy zakładać naiwnie, że nie wypłyną kolejne sprzeczności interesów. Ale od ich rozwiązywania są negocjacje wiodące do ustanowienia np. okresów przejściowych, łagodzących niekorzystne efekty dla wspólnotowych branż. Sprzeczność interesów gospodarczych jest rzeczą normalną, ale to wspólny rynek i konkurencja dają większy efekt skali i podnoszą konkurencyjność całej gospodarki.

Skoro sami korzystamy z obecności w UE i 20 lat temu mimo wątpliwości zostaliśmy tu wpuszczeni, trudno, byśmy odmówili tego naszym sąsiadom, którzy widząc nasz sukces we Wspólnocie, zapragnęli go powtórzyć. Dzisiaj za to płacą ofiarą krwi. Jeśli im teraz będziemy piętrzyć przeszkody, jeśli górę weźmie wyborcza kalkulacja i egoizm, ryzykujemy, że nasz poraniony sąsiad ze Wschodu, którego milion obywateli mieszka pośród nas, będzie miał podobne poczucie zdrady, jakie nam towarzyszy od września 1939 r. I ktoś, jak niegdyś u nas komuniści, będzie to eksploatował politycznie.