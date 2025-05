W 2024 r. członków władz spółek deweloperskich, którzy otrzymali wynagrodzenie powyżej 1 mln zł, było 43. Trzy osoby zarobiły po ponad 5 mln zł. Na liście znalazło się tylko osiem kobiet – odsetek 19 proc. jest największy, odkąd prowadzimy analizy. Łącznie na „milionerów” spółki przeznaczyły w ubiegłym roku 102 mln zł – wynika z informacji zawartych w rocznych sprawozdaniach finansowych.

Reklama

Kto na podium? Kto w pierwszej dziesiątce?

Listę otwiera Nicklas Lindberg, prezes komercyjno-mieszkaniowej grupy Echo Investment, który od lat jest jednym z najlepiej wynagradzanych menedżerów w branży. W 2024 r. Linberg otrzymał łącznie 5,03 mln zł, z czego 1,29 mln zł to podstawa, a większość – 3,28 mln zł – to nie premie, tylko apanaże z tytułu piastowania funkcji w spółkach zależnych. W zeszłym roku Echo zbudowało nową nogę, czyli platformę prywatnych akademików – obok budowy biur, platformy PRS Resi4Rent i budowy mieszkań – przez zależny Archicom.

Na drugim miejscu znalazła się debiutantka Monika Perekitko, od początku 2024 r. członkini zarządu mieszkaniowej grupy Dom Development. Wynagrodzenie dla niej tylko nieznacznie ustępuje zainkasowanemu przez Nicklasa Lindberga. Menedżerka nie przepracowała jednak całego roku – w październiku złożyła rezygnację. Z 5,03 mln zł wynagrodzenia 3,8 mln zł to szacunkowa kalkulacja premii za 2024 r. Dom Development to budowniczy mieszkań, którego żadne spowolnienie się nie ima – sprzedaż drogich mieszkań jest rekordowa, a akcjonariusze co roku otrzymują coraz większą dywidendę.

Trzecie miejsce na podium przypadło Boazowi Haimowi, prezesowi notowanego na Cataliście mieszkaniowego Ronsona. Chociaż spółka zeszła jakiś czas temu z giełdy, to utrzymuje standard sprawozdawczości. Raporty firm z Catalistu zawierają zbiorcze, a nie imienne informacje o wynagrodzeniach członków władz. Boaz Haim zainkasował 0,57 mln zł podstawy ze spółki matki i 1,75 mln zł ze spółek zależnych. Ponadto do wynagrodzenia wliczane są opcje na akcje otrzymane od notowanej w Tel Awiwie firmy kontrolującej Ronsona – A. Luzon Group.