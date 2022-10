Nosi tytuł „Opera od stóp do stóp” i poświęcona jest… butom jako ważnemu elementowi scenografii w spektaklach baletowych i operowych Teatru Wielkiego. „Baletki” ze „Święta wiosny” Strawińskiego i „Kopciuszka” Prokofiewa są pretekstem do przypomnienia, że dopiero w XVIII wieku tancerki zeszły na scenie z obcasów i zaczęły występować w płaskich butach, dzięki czemu mogą wykonywać swobodnie skoki i inne złożone choreograficznie ewolucje. Buty bohaterów oper m.in. Rossiniego i Verdiego z kolei przede wszystkim charakteryzują postać, podobnie jak i cały kostium. Nieraz nawiązują przy tym do stylu epoki, choć mogą też być dziełem fantazji scenografa.

Reklama

Szczególne miejsce zajmują projekty Andrzeja Kreutz Majewskiego (1936-2011), światowej sławy scenografa, malarza i wieloletniego naczelnego scenografa Teatru Wielkiego - Opery Narodowej oraz współtwórcy spektakli w renomowanych teatrach w Atenach, Buenos Aires, Lizbonie, Londynie, Los Angeles, Mediolanie, Nowym Jorku, Paryżu, Wiedniu. Na platformie Google Arts & Culture prezentowane są buty mistrza do opery „Mazepa" Piotra Czajkowskiego oraz dla Chóru Bojarów i Mieszczan z opery „Borys Godunow" Modesta Musorgskiego.

Z tematem nowej wystawy koresponduje wcześniej udostępniona wirtualna ekspozycja Teatru Wielkiego - „Opera Haute Couture”. To pokaz prawdziwego krawieckiego kunsztu, którego efektem są unikatowe stroje sceniczne, dopracowane w każdym detalu, do „Oniegina”, „Traviaty”, „Don Giovanniego,” czy „Madame Butterfly”. Stworzyli je wybitni polscy projektanci mody: Gosia Baczyńska, Tomasz Ossoliński, Arkadius, Magdalena Tesławska, Paweł Grabarczyk. Wyróżniają je wyszukane materiały, bogate faktury, ręcznie malowane tkaniny i indywidualność twórców.

Teatr Wielki - Opery Narodowej jest obecny także na YouTube. Internauci znajdą tam m.in. pierwszy vlog w Polsce w pełni poświęcony teatrowi operowemu, zatytułowany „Operowym głosem”. Prowadzący go młody śpiewak – Jasin Rammal-Rykała w przystępny sposób odkrywa przed widzami tajniki świata opery. Są też prezentacje najsłynniejszych oper wszechczasów, najpopularniejszych uwertur operowych oraz portrety 25 operowych sław, które powinniśmy znać.