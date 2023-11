W 2024 r. zapisy do onkologa także przez internet

Pacjentom z chorobami onkologicznymi będzie łatwiej zapisać się do lekarza. - Przyszły rok to prace nad dużym projektem związanym z e-rejestracją na świadczenia. Pierwszym rozwiązaniem, które będziemy wdrażać, to wynikający z przepisów ustawy obowiązek zapewnienia zapisów na świadczenia w zakresie Krajowej Sieci Onkologicznej. To związane jest oczywiście z legislacją, która jest wymagana i niezbędna do wdrażania kolejnych elementów - zapowiada cytowany przez portal Rynekzdrowia.pl Paweł Kikosicki, dyrektor Centrum e-Zdrowia.

Reklama

Szef urzędu mówił o tym podczas konferencji "Perspektywy e-zdrowia" organizowanej przez CeZ.

Czytaj więcej Zdrowie Więcej kobiet skorzysta z bezpłatnych badań Profilaktyczną mammografie i cytologię w ramach programów profilaktyki raka wykona więcej pań.

Ułatwienie w rejestracji dla pacjentów z nowotworami to dla pacjentów bardzo dobre rozwiązanie. Chodzi o to, że im szybciej pacjent zostanie zdiagnozowany i im mniej czasu mija od diagnozy do rozpoczęcia leczenia, tym większe szanse na wyleczenie lub kontrolowanie choroby, która przejdzie w stan przewlekły. Teoretycznie leczenie onkologiczne powinno ruszyć w ciągu miesiąca od diagnozy.

Ile trzeba czekać w kolejce do onkologa?

Z diagnozą nie jest jednak zbyt łatwo. Jak wynika z danych portalu Onkoskaner.pl obecnie na badania rezonansem magnetycznym w trybie normalnym trzeba średnio czekać 92 dni, tomografię komputerową średnio 40 dni a badanie PET-CT 38 dni.