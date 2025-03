Farmaceutki na pierwszej linii opieki zdrowotnej

Czynnikiem, który generuje dużo stresu w pracy farmaceuty, jest ograniczenie w dostępności leków

Zwraca przy tym uwagę na ścieżki kariery farmaceutek. Jak tłumaczy, wiele przedsiębiorczych kobiet decyduje się na pracę poza aptekami – w przemyśle farmaceutycznym czy w badaniach klinicznych – bo często postrzegają pracę w aptece jako mało rozwijającą lub monotonną.

Brytyjski model opieki farmaceutycznej

W sytuacji zagrożenia zdrowia pacjenta aptekarze mogą wystawiać tzw. recepty farmaceutyczne na leki, których wydanie w normalnych warunkach wymaga recepty wypisanej przez lekarza. Od 14 lutego tego roku farmaceuci mogą też wystawiać recepty na wszystkie szczepionki stosowane w ramach szczepień ochronnych u osób dorosłych, w tym szczepionki refundowane. Dla dorosłych zalecane są m.in. szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, grypie, krztuścowi, Covid-19, pneumokokom, półpaścowi i RSV (lista jest oczywiście szersza). Na wszystkie receptę wypisze farmaceuta i od razu zaszczepi w aptece. Dla seniorów oznacza to możliwość darmowego – w przypadku szczepionek refundowanych – szczepienia w aptece bez konieczności wizyty u lekarza.

Jak zauważa Izabela Baj, dalsze rozszerzanie uprawnień farmaceutów mogłoby zatrzymać w zawodzie więcej przedsiębiorczych kobiet. Szeroki zakres opieki farmaceutycznej funkcjonuje np. w Wielkiej Brytanii, gdzie farmaceutka pracowała po zakończeniu studiów. Jak tłumaczy, usługi oferowane w brytyjskich aptekach nie są zamknięte w sztywnym katalogu, lecz dostosowywane do zmieniających się potrzeb społeczeństwa. Takie elastyczne podejście pozwala na lepszą opiekę farmaceutyczną.

Od 2020 roku na Wyspach funkcjonuje też usługa Pharmacy First („Najpierw apteka”), która określa dolegliwości, z jakimi pacjent w pierwszej kolejności powinien zgłosić się do apteki, a nie do lekarza. Lista obejmuje siedem najczęstszych przypadłości, takich jak zapalenie pęcherza, ból ucha czy zmiany skórne. Pod koniec 2024 roku program stał się obowiązującym modelem opieki i pozwolił na istotne ograniczenie kolejek do lekarzy i znaczne skrócenie czasu oczekiwania na poradę medyczną. W Wielkiej Brytanii farmaceuta może wystawić receptę na leki refundowane.

– To ogromne ułatwienie, które odciąża przychodnie i zwiększa dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej – mówi Izabela Baj. Jak dodaje, w ramach przygotowania do realizacji usługi farmaceuci otrzymali kompleksowy know-how dotyczący konsultowania pacjentów – wiedzą, na jakiej podstawie postawić diagnozę oraz jakie leczenie zastosować. Mają nawet uprawnienia do wydania antybiotyku, jeśli uznają to za konieczne, na przykład w przypadku zapalenia ucha.