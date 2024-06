Przeszczep wątroby 98-latka. To najstarszy taki dawca

Lista osób w Stanach Zjednoczonych czekających na przeszczep wynosi obecnie 100 tys. obywateli.

W Polsce wykorzystano bardzo nowoczesne pudełko do tranplantologii. Może przechowywać serce nawet 12 godzin

Natomiast w Polsce po raz pierwszy w historii tranplantologii serca w Klinice Chirurgii Serca, Klatki Piersiowej i Transplantologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kierowanej przez prof. Mariusza Kuśmierczyka, do transportu narządu od dawcy do biorcy został użyty system OCS Heart (organ care system). To specjalistyczne "pudełko" umożliwia przechowywanie narządu nawet przez 12 godzin.

Czytaj więcej Technologie Zamrażanie ma pozwolić na przywrócenie życia w przyszłości. Przybywa chętnych To kontrowersyjny sposób na życie po śmierci. W grudniu 2014 r. na raka trzustki zmarł dr Stephen Coles, profesor UCLA zajmujący się badaniem starzenia się. Zespół lekarzy po śmierci usunął i zamroził jego mózg.

- Czuję się bardzo dobrze. Od czasu wybudzenia się z narkozy, każdy dzień przynosi bardzo dobre efekty - mówił na konferencji prasowej 70-letni pan Jerzy, któremu przeszczepiono serce przy użyciu tej aparatury.