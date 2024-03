Kiła, rzeżączka i chlamydia podbijają Europę. „To m.in. efekt zmian po pandemii”

Liczba przypadków kiły wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim o 34% – do ponad 35 000, a chlamydii o 16% – do ponad 216 000. Z kolei liczba wykrytych przypadków rzeżączki wzrosła o 48% – do ponad 70 000.

Rosnąca liczba chorób przenoszonych drogą płciową

Gwałtownie wzrosła również liczba przypadków ziarniniaka wenerycznego (LGV) i kiły wrodzonej, gdy infekcja jest przenoszona z matki na płód.

– Liczby te prawdopodobnie stanowią „czubek góry lodowej”, ponieważ wiele infekcji pozostaje niewykrytych – powiedziała dyrektor ECDC Andrea Ammon. – Kraje europejskie muszą skoncentrować się na testowaniu, leczeniu i profilaktyce, a obywatele muszą się chronić, na przykład stosując prezerwatywy – dodała.