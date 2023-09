Wkrótce opublikowany ma zostać raport NIK z trwającej dwa i pół roku kontroli dotyczącej walki z pandemią w Polsce. Onet jako pierwszy dotarł do treści raportu.



W Polsce potwierdzono ok. 6,5 mln zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. 119 tys. zakażonych koronawirusem zmarło.



To, jak państwo przygotowywało się do pandemii oraz w jaki sposób walczono z nią, po dotarciu koronawirusa do Polski, badali kontrolerzy NIK z delegatur w Szczecinie i Katowicach.



Raport NIK o walce z pandemią: Państwo nieprzygotowane, działania nieadekwatne

Wnioski z kontroli są druzgocące dla premiera Mateusza Morawieckiego i nadzorowanych przez niego służb - podaje Onet.



Zdaniem kontrolerów organy i instytucje państwa, podmioty lecznicze i służby nie były przygotowane do działania w przypadku wystąpienia niebezpiecznych i wysoce zakaźnych chorób, wskutek czego podczas pandemii podejmowały "nieadekwatne działania". Kontrolerzy ustalili, że w kolejnych etapach epidemii podejmowane działania "w niewystarczającym stopniu uwzględniały zmiany sytuacji epidemiologicznej".