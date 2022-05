16 maja w Polsce przestał obowiązywać stan epidemii, zastąpiony przez stan zagrożenia epidemicznego.



- Nie byłbym aż takim optymistą. Na razie żegnamy się ze stanem epidemii - tak prof. Horban zareagował na słowa prowadzącego rozmowę, że 16 maja "żegnamy się z COVID".

- Jest to pokazanie, że w tej chwili, mamy wszelkie możliwości i mechanizmy do tego, by nie być poddawanym presji epidemii. Presja epidemii polega na tym, że nadmierny wzrost zachorowań, a niestety i zgonów, wywołuje olbrzymie perturbacje w życiu społecznym, a także w ochronie zdrowia - wyjaśnił prof. Horban.



Szef rady ds. COVID-19 wyraził też nadzieję, że w placówkach ochrony zdrowia obowiązek noszenia masek zostanie utrzymany, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym (obecnie placówki ochrony zdrowia i apteki to jedyne miejsca w przestrzeni publicznej, w których noszenie masek jest obowiązkowe).

- Na pewno szczepienia na COVID-19 pozostaną bezpłatne. Tu nie ma żadnego powodu, aby płacić - deklarował też prof. Horban.

- Mamy w tej chwili, jako populacja, właściwie odporność. Ponad 90 proc. ludzi ma przeciwciała: albo ze szczepień, albo z przechorowania, albo z kontaktu. My mamy poziom wyszczepienia mniej więcej taki, jaki mają USA. Na razie mamy taki poziom wiedzy, że będziemy nakładali do (kolejnych) szczepień ludzi najstarszych. To jest słuszne, bo układ immunologiczny w tym wieku pracuje gorzej - mówił szef rady ds. COVID-19 pytany o to, jak dalej będzie wyglądać program szczepień na COVID-19 w Polsce. Dopytywany czy będzie to oznaczało, że seniorzy mają szczepić się na COVID-19 co roku, jak np. na grypę, prof. Horban odparł: "tak".

Nikt nie jest w stanie przewidzieć przyszłości, jak się będzie zachowywał wirus Prof. Andrzej Horban, szef Rady ds. COVID-19.

A czy szczepionki okazały się skuteczne?

- Szczepionka ta nie chroni przed zakażeniem, o czym wiemy, ale bardzo znacznie modyfikuje przebieg zakażenia, jeżeli do tego zakażenia dojdzie - tutaj dane są wręcz druzgocące - odparł prof. Horban.

A czy prof. Horban ma do siebie jakieś pretensje, jeśli chodzi o podejmowane w czasie walki z epidemią decyzje?



- Z reguły doradcy nie podejmują decyzji - odparł. - Nikt nie jest w stanie przewidzieć przyszłości, jak się będzie zachowywał wirus - dodał.